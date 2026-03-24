Как культовая комедия 1980-х изменила карьеру Брюса Уиллиса 5 24.03.2026, 19:51

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Будущий актер работал барменом и безуспешно проходил кастинги.

Американский актер Брюс Уиллис стал мировой звездой благодаря боевику «Крепкий орешек», однако ключевую роль в его карьере сыграл более ранний телевизионный проект — комедийный сериал «Детективное агентство «Лунный свет»», пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Сериал, вышедший в 1985 году, рассказывал о частных детективах в Лос-Анджелесе, которых сыграли Уиллис и Сибилл Шеперд. Сериал из четырех сезонов, получил около 40 номинаций на премию «Эмми» и принес обоим актерам «Золотой глобус».

До этого Уиллис жил в Нью-Йорке, работал барменом и безуспешно проходил кастинги, в том числе на фильм с Мадонна. Переломным моментом стала поездка в Лос-Анджелес, где он прошел прослушивание в сериале и получил роль.

Позже актер признавался, что внезапная слава стала для него серьезным испытанием: «Это было захватывающе. Телевидение делает тебя по-настоящему известным», — говорил он, добавляя, что не был готов к такому успеху.

После закрытия сериала в 1989 году Уиллис сосредоточился на кино. К этому моменту он уже закрепил статус звезды благодаря фильму «Крепкий орешек».

В дальнейшем актер снялся более чем в 100 фильмах, став одним из символов голливудских боевиков конца XX века наряду с Сильвестром Сталлоне и Арнольдом Шварценеггером.

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