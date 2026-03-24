закрыть
29 июня 2026, понедельник, 20:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как культовая комедия 1980-х изменила карьеру Брюса Уиллиса

5
  • 24.03.2026, 19:51
  • 11,026
Как культовая комедия 1980-х изменила карьеру Брюса Уиллиса

Будущий актер работал барменом и безуспешно проходил кастинги.

Американский актер Брюс Уиллис стал мировой звездой благодаря боевику «Крепкий орешек», однако ключевую роль в его карьере сыграл более ранний телевизионный проект — комедийный сериал «Детективное агентство «Лунный свет»», пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Сериал, вышедший в 1985 году, рассказывал о частных детективах в Лос-Анджелесе, которых сыграли Уиллис и Сибилл Шеперд. Сериал из четырех сезонов, получил около 40 номинаций на премию «Эмми» и принес обоим актерам «Золотой глобус».

До этого Уиллис жил в Нью-Йорке, работал барменом и безуспешно проходил кастинги, в том числе на фильм с Мадонна. Переломным моментом стала поездка в Лос-Анджелес, где он прошел прослушивание в сериале и получил роль.

Позже актер признавался, что внезапная слава стала для него серьезным испытанием: «Это было захватывающе. Телевидение делает тебя по-настоящему известным», — говорил он, добавляя, что не был готов к такому успеху.

После закрытия сериала в 1989 году Уиллис сосредоточился на кино. К этому моменту он уже закрепил статус звезды благодаря фильму «Крепкий орешек».

В дальнейшем актер снялся более чем в 100 фильмах, став одним из символов голливудских боевиков конца XX века наряду с Сильвестром Сталлоне и Арнольдом Шварценеггером.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Колхозный косплей
Колхозный косплей Ирина Халип
Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра