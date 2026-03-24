Власти не пустили верующих молиться к Красному костелу

Власти не пустили верующих молиться к Красному костелу3
- 24.03.2026, 20:11
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Об этом рассказал бывший настоятель храма.
Экс-настоятель прихода Красного костела в Минске Ксендз Владислав Завальнюк рассказал в TikTok о результате своего разговора с директором «Минской спадчины», к которой сейчас относится храм. Александр Яцко отказал ксендзу в молитве у саркофага основателя храма Эдварда Войниловича, передает «Зеркало».
Здание столичного Красного костела — собственность «Минская спадчина». Там проводятся строительные работы. Ксендз Завальнюк просил директора госпредприятия Яцко допустить его 10 апреля к саркофагу фундатора храма Эдварда Войниловича для молитвы. Священник отвечает за процесс причисления Войниловича к лику блаженных (беатификацию), а в указанную дату исполняется 10 лет с начала этой процедуры.
Со слов Завальнюка, чиновник ему отказал в разрешении помолиться.
«На пачатку размовы я адразу папярэдзіў, што нашы намеры наведаць саркафаг фундатара Эдварда, які пахаваны пры Чырвоным касцёле, які ён збудаваў, маюць чыста духоўны і малітоўны характар памяці, без аніякай палітычнай афарбоўкі», — отметил ксендз.
Сейчас здание костела закрыто забором, доступ на территорию запрещен.
Напомним, реконструкция Красного костела в Минске должна завершиться в 2027 году.
Пускать туда верующих перестали после того, как 26 сентября 2022 года в храме при невыясненных обстоятельствах случился небольшой пожар. В октябре 2022 года власти приняли решение забрать Красный костел у верующих — разорвать соглашение с общиной прихода Святых Симеона и Елены о безвозмездном пользовании зданием.
«Хрысціянская візія» сообщала, что верующим обещают вернуть Красный костел при условии отставки настоятеля Завальнюка. В августе 2024 года Владислав Завальнюк ушел на пенсию. Настоятелем прихода стал Франц Рудь, но костел верующим так и не вернули.
В середине марта 2025-го стало известно о грядущем ремонте. От прихода потребовали вывезти полностью все вещи, даже самые громоздкие.