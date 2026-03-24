На авторынке Беларуси бьют тревогу 25 24.03.2026, 20:17

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«Перекупы» ущемляют дилеров?

Частный импорт машин в Беларусь отбирает долю рынка у официальных дилеров. О проблеме рассказали в Белорусской автомобильной ассоциации (БАА).

Только за два первых месяца 2026-го в страну было ввезено 16,3 тыс. авто частными лицами. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На этом фоне официальные каналы продаж рухнули сразу на 57%.

А если брать данные за весь 2025-й, то частные лица смогли импортировать более 100 тыс. автомобилей, из которых машины с ДВС составили 89%, электрокары – 5,4%, а гибриды – 5%.

«Характерно, что весь объем импорта пришелся на страны вне ЕАЭС – прямые поставки из союзных государств физлицами не осуществлялись», – отмечают в БАА.

В итоге объем частного импорта в 1,5 раза выше, чем совокупный объем ввоза всех юридических лиц и производство завода «БЕЛДЖИ».

И это не все. На деле же физлицами для личного пользования импортируется только треть машин, тогда как остальные две трети ввозят «перекупы» и перепродают эти авто в течение нескольких месяцев.

«Это свидетельствует о том, что частный ввоз перестал быть инструментом личного потребления и превратился в массовый неконтролируемый коммерческий канал. Такая ситуация напрямую препятствует реализации стратегии развития завода «БЕЛДЖИ» и ставит под угрозу стабильность работы официальных дилеров», – предупреждают в ассоциации.

Эксперты выяснили, что на нынешнюю ситуацию повлияли два фактора. Первый – критический разрыв в ставках утилизационного сбора. Юрлица за импорт платят в разы больше, чем обычные люди.

Вторая причина – активное применение льгот по указу №140 от 10.04.2019 при ввозе автомобилей, которые в дальнейшем направляются на перепродажу.

В БАА считают, что влияние «серого» рынка стало критическим. Ситуацию надо выровнять, но, как подчеркнули в ассоциации, без урезания льгот физлицам, которые действительно ввозят авто для личного пользования.

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