«Яйца по 7 рублей так триггернули людей» 20 24.03.2026, 21:24

7,570

Стоимость домашних яиц возмутила белорусов в соцсетях.

Белоруска написала в Threads, что продает домашние яйца по 7 рублей за десяток. Цена возмутила пользователей соцсети. Некоторые предположили, что женщина продает магазинные яйца под видом домашних. Автор оригинального поста все обвинения отвергла и даже показала курятник, передает «Зеркало».

«Минск! Домашние яйца. Десяток 7 руб.», — написала минчанка. Этот пост посмотрели почти 44 тысяч раз, под объявлением оставили сотни комментариев. Популярны такие:

«Покупаем за 4, продаем за 7».

«Что яйца, что сало, типа домашнее в два раза дороже магазинных. Были две деревни, были куры и яйца, сейчас нет, беру в магазине — яйца как яйца и сало как сало, ничего абсолютно в них нет. Есть шанс еще баутуны („баўтуны“ — это насиженные яйца без зародыша. — Прим ред.) купить».

«Дорого. Их цена 5 рублей».

«Зимой куры домашние столько не дают, у вас из либо больше 100/150, либо долго собирали».

Продавщица яиц отреагировала на свою популярность, рассказала о семейном хозяйстве и показала производительниц.

«Яйца по 7 рублей так триггернули людей. Такого бреда в комментариях я еще не читала. Неужели действительно есть люди, которые измазывают магазинные яйца какашками, стирают печати, чтобы продать потом как домашние? Чтобы заработать два рубля сверху, серьезно? Искренне жаль этих особей, если им другим нечем заняться. А, тем не менее, папа привез свежие яйца вчера с дачи. Осталось пару лотков, кто хочет — пишите. И да, кур своих мы обожаем, любим и ухаживаем», — написала она в другом посте.

«Если так домашние яйца за 7 рублей триггернули народ, я представляю, что будет когда они наши помидоры увидят летом», — добавляла она уже после.

По словам минчанки, помидоры у них летом могут весить и около 1,2 кг.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com