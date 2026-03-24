Times: Лондон возглавит деблокаду Ормузского пролива

Times: Лондон возглавит деблокаду Ормузского пролива2
- 24.03.2026, 21:27
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План по открытию пролива для судоходства разрабатывается Британией и Францией.
Великобритания готовится возглавить международную коалицию по возобновлению движения в Ормузском проливе и сопровождению судов, проходящих по этому коридору, сообщает The Times.
План по открытию пролива для судоходства разрабатывается Британией и Францией, он потребует поддержки США.
19 марта Independent сообщала, что британских офицеров направили в США для совместной выработки вариантов по разминированию и обеспечению безопасного прохода танкеров через пролив.