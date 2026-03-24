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Врачи «Реала» при лечении Мбаппе перепутали здоровую ногу с травмированной

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  • 24.03.2026, 21:54
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Врачи «Реала» при лечении Мбаппе перепутали здоровую ногу с травмированной
Килиан Мбаппе

Вместо левого колена было обследовано правое.

Медицинская служба «Реал Мадрида» допустила ошибку при первоначальной диагностике травмы футболиста Килиана Мбаппе — вместо левого колена было обследовано правое, сообщили журналисты RMC Sport Даниэль Риоло и Мигель Анхель Диас из COPE.

«Реал Мадрид» в первоначальном диагнозе ошибся с коленом. Вместо того чтобы исследовать левое, было осмотрено правое», — сказал Диас. Риоло добавил, что Мбаппе был крайне недоволен ситуацией: «Нам известно, что в Мадриде был поставлен неправильный диагноз, очевидно, ему это не понравилось, и он даже был зол».

Риоло связал эту ошибку с увольнением медицинского персонала «Реала» в январе 2025 года. «Нам сказали, что это потому, что было много травмированных, но я могу сказать, что это было потому, что диагноз на колене Мбаппе был катастрофическим, абсолютно большой ошибкой», — сказал он, добавив, что только вмешательство французских специалистов помогло спортсмену избежать операции и восстановиться.

Сам Мбаппе подтвердил, что окончательный диагноз и план восстановления были составлены во Франции. «Мое колено в порядке, я восстанавливаюсь на 100%. Мне повезло узнать правильный диагноз, когда я приехал в Париж», — сказал нападающий на рекламном мероприятии. Он также признался, что не понимал причины болей, и подчеркнул, что правильное лечение стало «первым шагом к выздоровлению».

В конце декабря 27-летнему Мбаппе было диагностировано растяжение связок левого колена. Тогда он выбыл на три недели.

В текущем сезоне французский нападающий провел за мадридский клуб 35 матчей во всех турнирах, отметившись 38 голами.

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