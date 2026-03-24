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Визит Тихановской в Киев переносится на неопределенный срок

34
  • 24.03.2026, 23:38
  • 12,024
Визит Тихановской в Киев переносится на неопределенный срок
Светлана Тихановская

Ее поездка в столицу Украины планировалась на 25 марта.

Планировавшийся визит Светланы Тихановской в Украину отложен на неопределенный срок, об этом 24 марта изданию «Вот Так» сообщили ее пресс-секретарь и источники в украинских дипломатических кругах. Новые даты пока не определены, пишет «Белсат».

По данным СМИ, поездка Тихановской в Киев планировалась на 25 марта — День Воли. В рамках визита Тихановская должна была встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По информации украинских дипломатов, причиной стали якобы технические обстоятельства, включая несовпадение расписаний Тихановской и Зеленского. Утверждается, что решение о переносе могло быть принято в последний момент.

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