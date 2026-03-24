Рейтинг Трампа в США достиг рекордно низкого уровня в 36% 11 24.03.2026, 22:21

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Опрос.

Рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа в США снизился до 36%, что стало минимальным значением за весь его второй срок, следует из данных последнего опроса Reuters/Ipsos. Предыдущий опрос, проведенный на прошлой неделе, показал уровень одобрения действий президента на уровне 40%. Рейтинг Трампа в начале его второго срока составлял 47%, а с середины прошлого года в основном держался на уровне 40%.

Исследователи объясняют снижение поддержки Трампа ростом цен на топливо, который происходит на фоне продолжающегося конфликта с Ираном. Отмечается, что увеличение цен на топливо приводит к удорожанию товаров и услуг, что не нравится многим американцам. Лишь 25% респондентов одобряют политику Трампа касательно стоимости проживания граждан — а именно эта тема была одной из главных в предвыборной кампании Трампа в 2024 году.

Война с Ираном негативно отражается на рейтинге американского президента еще и потому, что в ходе своей предвыборной кампании он обещал избегать «глупых войн», и американцы все чаще припоминают Трампу это обещание. Опрос Reuters/Ipsos показал, что сейчас лишь 35% американцев одобряют удары США по Ирану по сравнению с 37% на прошлой неделе. Не одобряют удары около 61% опрошенных по сравнению с 59% на прошлой неделе.

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