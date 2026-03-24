В Минске с начала недели ухудшился воздух 4 24.03.2026, 22:30

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Синоптики рассказали, что произошло.

В Минске с начала недели наблюдается незначительное ухудшение качества воздуха. Это характерная для весны ситуация, связанная в том числе с участившимися лесными пожарами, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Белгидромет представил актуальные данные о состоянии атмосферного воздуха в столице по результатам наблюдений на автоматических пунктах мониторинга.

С 23 марта и в первой половине 24 марта в столице зафиксированы незначительные превышения гигиенических нормативов качества воздуха по содержанию в нем твердых частиц (фракция размером до 2,5 мкм, мелкая пыль) и азота оксида.

«Увеличение концентрации азота оксида отмечалось в утренние часы — в период пиковой интенсивности движения автотранспорта, по остальным загрязняющим веществам превышений предельно допустимых концентраций не выявлено», — добавили в Белгидромете.

Синоптики объяснили, что весной уровень пыли в воздухе ежегодно растет из-за сочетания нескольких факторов. Среди основных причин — природные пожары и перенос дыма, выбросы от транспорта и промышленности, а также пыль от износа дорог и автомобильных шин.

Дополнительно ситуацию усугубила погода в марте: в Беларуси установился антициклон с теплым и сухим воздухом и почти без осадков. Из-за этого пыль не оседает естественным образом, а слабый ветер и нисходящие потоки мешают воздуху перемешиваться. В результате загрязняющие вещества накапливаются у поверхности, в том числе и из-за дыма от участившихся природных возгораний.

«Эти факторы способствовали накоплению загрязняющих веществ в приземном слое воздуха, из-за чего жители Минска могли ощущать неприятный запах гари в разных районах города», — рассказали метеорологи.

Белгидромет предупредил крупные промышленные и транспортные предприятия Минска о неблагоприятных метеорологических условиях первой категории. Им также рекомендовали скорректировать режим работы, чтобы уменьшить выбросы в период, когда загрязнения особенно накапливаются.

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