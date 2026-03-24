Зеленскому доложили о результатах переговоров в США

Зеленскому доложили о результатах переговоров в США1
- 24.03.2026, 22:38
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Реального движения нет.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после переговоров в США реального движения к миру нет, поскольку Россия не демонстрирует готовности к дипломатии.
Об этом сообщает Сharter97.org со ссылкой на видеообращение Зеленского.
Такую оценку он озвучил после доклада украинской переговорной команды, которая вернулась из Соединенных Штатов.
«Реального движения пока, к сожалению, нет - Россия движения к миру не хочет», - подчеркнул президент.
В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина вместе с партнерами должна продолжать дипломатические усилия, чтобы заставить Россию к реальным переговорам.
«Важно, чтобы и мы в Украине, и Соединенные Штаты, и европейцы, и другие глобальные субъекты делали все возможное, все необходимое, чтобы россияне заинтересовались дипломатией», - подчеркнул украинский лидер.
По его словам, Кремль может использовать переговорный процесс для затягивания времени и получения дополнительных ресурсов.
«Мир должен быть надежным - именно это наша цель, и это будет. А на атаки ответим. Обязательно», - подытожил Зеленский.