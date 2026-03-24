Японец, отсидевший в белорусской тюрьме, написал об этом книгу 5 24.03.2026, 22:57

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Она выйдет 25 марта.

Японец Кий Тэрчи выпустил книгу о том, как он попал в белорусскую тюрьму и прошел допросы КГБ из-за своего интереса к поездам. На нее уже отреагировала белорусская пропаганда, пишет «Зеркало».

Датой выхода книги «Тюремные заметки об «учебе» в Беларуси» автора Кий Тэрчи обозначено 25 марта 2026 года. Купить ее можно на различных площадках, в том числе на Amazon.

Книга «Тюремные записки об „учебе“ в Беларуси», Кий Тэрчи

Фото: shopping.jreast.co.jp

Автор в описании указал следующее:

«Увлекшись фотографированием железных дорог на территории бывшего Советского Союза, в декабре 2024 года я отправился в Беларусь, последнюю диктатуру Европы, в поисках нового объекта для съемки. Мое увлечение обернулось вмешательством полиции. Во время допроса попытка скрыть связь с друзьями, чтобы не создавать им неприятностей, сыграла против меня — меня задержали, а затем отправили в тюрьму. В одиночестве, находясь в заключении и изучая русский язык, я размышляю: о своей гендерной идентичности, об отношениях с отцом и о жизни в целом. Это дневник «тюремного обучения» длиной в 200 дней. Документальное эссе».

В заметке редактора говорится, что «фраза «задержан и заключен в тюрьму за съемку поездов в Беларуси» может звучать однозначно и вызывать скорее негативную реакцию».

«Однако путь к этим событиям был для автора полон внутренних конфликтов, и даже в заключении он продолжает переживать и сомневаться. Главная сила этой книги — в честном и открытом описании его внутренних колебаний и человеческой уязвимости. Кроме того, книга ценна как свидетельство реальности: в ней подробно описаны условия содержания в тюрьме Беларуси, допросы в КГБ и путь к освобождению через помилование», — отмечает редактор.

Вечером 24 марта на скорый выход книги отреагировал один из белорусских пропагандистских телеграм-каналов. Там произведение не читали, но осудили. Авторы полагают, что книга о том, как «каратели схватили и бросили в тюрьму» японца Тэруи Ацуки. Со слов пропагандистов, его интересовали «приграничные города и деревни с Украиной, а особая «любовь» у автора была к поездам». В итоге его задержали, судили, а в июне 2025‑го помиловали и выслали из страны.

О задержании граждан Японии в Беларуси сообщалось в 2024 году. Видимо, автор книги — это иностранец, которого задержали 1 декабря 2024‑го в Калинковичах. Японские СМИ писали, что это может быть тревел-блогер, автор блога «Этеру», который путешествовал по миру и рассказывал о местном транспорте и инфраструктуре. В описании блога указано, что «Этеру» увлекается японской почтой и железными дорогами за границей.

Как минимум один гражданин Японии был среди освобожденных и высланных за границу политзаключенных в декабре 2025 года.

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