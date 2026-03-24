Белорусам предложили необычный способ заработка 10 24.03.2026, 23:08

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Некоторые отнеслись скептически и отговаривают других.

В Беларуси мужчинам предлагают за деньги поучаствовать в клиническом исследовании препарата для лечения рака молочной железы — речь идет о лекарстве «Пертузумаб». Объявление о необычном способе подработки появилось в Threads и вызвало активное обсуждение, передает «Зеркало».

Как следует из объявления, исследование проводит Национальная антидопинговая лаборатория в Боровлянах. Его цель — проверить биоэквивалентность препарата, то есть сравнить действие оригинального лекарства и его аналога, созданного учеными.

Автор объявления, который называет себя сотрудником учреждения, уточняет, что испытания официально разрешены: их одобрили Минздрав и Независимый этический комитет.

К участию приглашают здоровых мужчин в возрасте от 18 до 45 лет. Сначала кандидаты должны заполнить анкету, затем пройти полное медицинское обследование. После этого участников госпитализируют с вечера пятницы до утра воскресенья и вводят препарат. Далее они продолжают наблюдаться у врачей по установленному графику.

За участие обещают около 4 тысяч рублей.

Некоторые пользователи уже сообщили, что подали заявки, но другие отнеслась к предложению настороженно. В частности, в обсуждениях высказываются опасения по поводу возможных побочных эффектов — от проблем с волосами до влияния на потенцию.

«Я ораву хомяков приведу».

«Не ведитесь, потом будет на полшестого».

«Для желающих, побочка — выпадение волос, хотя лысым возможно терять нечего».

Некоторым показалось странным, что препарат, предназначенный в основном для лечения женщин, тестируют на мужчинах. Однако это объясняют тем, что при исследованиях на биоэквивалентность пол не имеет принципиального значения. При этом женщин в подобных тестах стараются не привлекать из-за потенциальных рисков для репродуктивного здоровья.

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