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Николай Статкевич поздравил белорусов с Днем Воли

21
  • 25.03.2026, 8:20
  • 9,602
Николай Статкевич поздравил белорусов с Днем Воли
Николай Статкевич

Беларусь будет свободной.

Лидер белорусского оппозиции Николай Статкевич поздравил белорусов с Днем Воли.

«Поздравляю всех белорусов с Днем Воли!

108 лет назад Уставной грамотой Рады БНР наша нация заявила о своем желании и праве на независимость, на свое государство.

Без этого заявления не было бы ни БССР, ни, скорее всего, Республики Беларусь. Не было бы, судя по целенаправленной имперской политике русификации, и самой нашей нации. Рада БНР использовала свой исторический шанс, но, к сожалению, не до конца. В то кровавое время выживание нового государства, даже его дипломатическое признание сильными государствами зависели от наличия у него существенной военной силы.

К сожалению, отцы-основатели БНР не смогли организовать такую силу. Не получилось перебросить на родину с Румынского фронта белорусский корпус, сформированный в составе Российской армии из воевавших в ней белорусов. История учит. Важно критически оценивать ее уроки и делать из них правильные выводы. Чтобы Беларусь не исчезла, чтобы наша страна жила.

Я уверен — Беларусь будет свободной!

С праздником, друзья!», — написал политик.

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