Николай Статкевич поздравил белорусов с Днем Воли21
- 25.03.2026, 8:20
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Беларусь будет свободной.
Лидер белорусского оппозиции Николай Статкевич поздравил белорусов с Днем Воли.
«Поздравляю всех белорусов с Днем Воли!
108 лет назад Уставной грамотой Рады БНР наша нация заявила о своем желании и праве на независимость, на свое государство.
Без этого заявления не было бы ни БССР, ни, скорее всего, Республики Беларусь. Не было бы, судя по целенаправленной имперской политике русификации, и самой нашей нации. Рада БНР использовала свой исторический шанс, но, к сожалению, не до конца. В то кровавое время выживание нового государства, даже его дипломатическое признание сильными государствами зависели от наличия у него существенной военной силы.
К сожалению, отцы-основатели БНР не смогли организовать такую силу. Не получилось перебросить на родину с Румынского фронта белорусский корпус, сформированный в составе Российской армии из воевавших в ней белорусов. История учит. Важно критически оценивать ее уроки и делать из них правильные выводы. Чтобы Беларусь не исчезла, чтобы наша страна жила.
Я уверен — Беларусь будет свободной!
С праздником, друзья!», — написал политик.