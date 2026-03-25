Николай Статкевич поздравил белорусов с Днем Воли 21 25.03.2026, 8:20

9,602

Николай Статкевич

Беларусь будет свободной.

Лидер белорусского оппозиции Николай Статкевич поздравил белорусов с Днем Воли.

«Поздравляю всех белорусов с Днем Воли!

108 лет назад Уставной грамотой Рады БНР наша нация заявила о своем желании и праве на независимость, на свое государство.

Без этого заявления не было бы ни БССР, ни, скорее всего, Республики Беларусь. Не было бы, судя по целенаправленной имперской политике русификации, и самой нашей нации. Рада БНР использовала свой исторический шанс, но, к сожалению, не до конца. В то кровавое время выживание нового государства, даже его дипломатическое признание сильными государствами зависели от наличия у него существенной военной силы.

К сожалению, отцы-основатели БНР не смогли организовать такую силу. Не получилось перебросить на родину с Румынского фронта белорусский корпус, сформированный в составе Российской армии из воевавших в ней белорусов. История учит. Важно критически оценивать ее уроки и делать из них правильные выводы. Чтобы Беларусь не исчезла, чтобы наша страна жила.

Я уверен — Беларусь будет свободной!

С праздником, друзья!», — написал политик.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com