Трамп: Зеленский и Путин близки к заключению мирного соглашения 26 25.03.2026, 2:58

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Президент США надеется на встречу украинского и российского лидеров.

Президент США Дональд Трамп считает, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Кремля Владимир Путин приближаются к заключению мирного соглашения.

Он заявил это журналистам на брифинге во вторник, 24 марта, после церемонии приведения к присяге нового министра внутренней безопасности.

«Я хотел бы видеть, как президент Путин и президент Зеленский сядут за стол и договорятся. Я думаю, что они уже близки к этому, хотя я говорю это уже некоторое время. Я урегулировал восемь войн. Все они должны были быть сложнее этой. Эта должна была быть самой легкой. Но это два человека, которые действительно ненавидят друг друга. Вы видите, что ненависть не способствует заключению сделок. Это люди, которые не слишком нравятся друг другу», — сказал глава Белого дома.

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