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Лидер «Ливерпуля» Салах объявил об уходе из клуба

  • 25.03.2026, 4:46
  • 3,936
Лидер «Ливерпуля» Салах объявил об уходе из клуба
Мохаммед Салах

Египтянин является лучшим бомбардиром-легионером в истории Английской премьер-лиги.

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах покинет команду по окончании сезона. Видео с его заявлением опубликовано в его Instagram.

«К сожалению, этот день настал. Это первая часть моего прощания. Я покину «Ливерпуль» в конце сезона», — сказал Салах.

В нынешнем сезоне 33-летний форвард в 34 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах забил десять голов и сделал девять результативных передач.

Салах играет за «Ливерпуль» с 2017 года. Всего в составе английского клуба он забил 255 голов в 435 матчах. Форвард занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

Египтянин является лучшим бомбардиром-легионером в истории Английской премьер-лиги (АПЛ), четырехкратным лучшим бомбардиром АПЛ по итогам сезона.

Форвард выиграл с «Ливерпулем» два чемпионата Англии (2019/20, 2024/25), Лигу чемпионов (2018/19), Кубок (2021/22) и Суперкубок Англии (2022), два Кубка лиги (2021/22, 2023/24), клубный чемпионат мира (2019) и Суперкубок УЕФА (2019).

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