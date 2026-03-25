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ЮНЕСКО осмотрит место удара во Львове

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  • 25.03.2026, 6:31
  • 10,134
ЮНЕСКО осмотрит место удара во Львове

Украина требует сильной реакции.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что эксперты ЮНЕСКО посетят Львов для фиксации разрушений после российского удара по объекту культурного наследия.

Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил в эфире телеканала «Мы Украина», информирует МИД Украины.

По его словам, Министерство иностранных дел уже договорилось со специалистами организации о соответствующем визите.

«Россия не просто нанесла удар по зданиям в центре Львова. Это удар по всемирному наследию ЮНЕСКО. Удар непосредственно по ЮНЕСКО как организации. Удар по всем в мире, кому не безразлично культурное наследие. Требуем сильных реакций», - подчеркнул Сибига.

Глава МИД также сообщил, что Украина обратилась в ЮНЕСКО с требованием инициировать санкции против России в сфере культуры.

«Россия - государство-террорист, а россияне - варвары. Именно так европейские коллеги оценивают то, что произошло», - подытожил дипломат.

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