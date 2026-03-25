В Иран направляется элитный десант США 13 25.03.2026, 8:53

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(Обновлено) Америка наращивает ударные сухопутные силы в зоне конфликта.

На Ближнем Востоке продолжается операция «Рычащий лев», которую Израиль и США проводят против Ирана.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 25-го дня войны.

22:29 Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон анонсировал завершение операции «Эпическая ярость» против Ирана.

По словам Джонсона, завершение войны с Ираном состоится уже в ближайшее время и «по графику».

21:33 США ударят по Ирану «сильнее, чем когда-либо прежде», если тот продолжит боевые действия, заявила на брифинге представитель Белого дома Кэролайн Левитт, передает The Wall Street Journal.

«Президент [Дональд] Трамп не блефует и готов устроить ад», — сказала она.

20:10 Bloomberg раскрыл 15 пунктов мирного плана США для Ирана:

1. Ормузский пролив останется открытым и будет свободной зоной для судов.

2. Количество и дальность действия баллистических ракет Ирана будут ограничены.

3. Иранские ракеты будут предназначены исключительно для использования в целях самообороны.

4. Иран должен быть лишен всех ядерных возможностей и объектов.

5. Иран откажется от ядерного оружия.

6. Обогащение урана на территории Ирана осуществляться не будет.

7. Запасы высокообогащенного урана Ирана будут переданы Международному агентству по атомной энергии по согласованному графику.

8. Атомные полигоны в Фордо, Исфахане и Натанзе будут выведены из эксплуатации и демонтированы.

9. Иран обязуется обеспечить полную ядерную прозрачность и проводить соответствующие независимые инспекции.

10. Иран откажется от стратегии поддержки террористических групп, действующих через своих прокси.

11. Иран прекратит финансирование и поддержку подобных групп.

12. Иран объявит о прекращении войны.

13. Санкции против Ирана будут сняты.

14. США окажут Ирану помощь в развитии гражданской ядерной энергетики на объекте в Бушере.

15. Механизм возобновления санкций будет прекращен.

19.17 Нет подтвержденной даты или места проведения возможных переговоров между США и Ираном в Исламабаде, Пакистан, и Иран пока не согласились на переговоры, сообщает Reuters.

С момента начала иранского конфликта Пакистан принимал участие в дипломатических усилиях, передавая по крайней мере шесть сообщений между США и Ираном.

19:13 Иран перекроет пролив Баб-эль-Мандеб в случае наземного вторжения на свои территории, в том числе на острова, пишет иранское агентство Tasnim со ссылкой на военный источник.

«Пролив Баб-эль-Мандеб считается одним из стратегически важных проливов мира, и Иран обладает как волей, так и возможностью создать для него вполне реальную угрозу; поэтому, если американцы хотят придумать решение проблемы Ормузского пролива с помощью глупых мер, им следует быть осторожными, чтобы не добавлять к своим проблемам и затруднительному положению еще один пролив», — сказал он.

15.53 Израильские ВВС атаковали военную базу Парчин на востоке Тегерана. По сообщениям очевидцев, удары были были нанесены 25 марта. Пожар на базе продолжается до сих пор.

15.54 7 иракских солдат погибли, 13 получили ранения после ударов США по клинике и инженерному подразделению на базе Хаббания в Анбаре в Ираке.

База, совместно используемая иракской армией и народными мобилизационными силами, официально являющаяся частью инфраструктуры безопасности Ирака, подверглась атаке дважды 24–25 марта.

15.51 Кувейт вводит чрезвычайные протоколы безопасности, так как располагает данными о возможной аварии на ядерных объектах в «одной из соседних стран».

Ближайшая атомная станция — Бушерская АЭС в Иране. Она расположена всего в нескольких сотнях километров от Кувейта. 17 марта СМИ сообщали о ракетном ударе в 200 метрах от самой станции. Тегеран информацию об утечке не подтверждал.

15.42 Авиация Израиля 24 марта нанесла новые удары по военным целям иранского режима

Взрывы прогремели в городах на заводе оптической физики в Исфахане и порту Маршехра. Также удар был нанесен по полицейским базам в Кердже.

15.42 Американские войска уничтожили более 9 000 военных целей внутри Ирана, значительно ослабив боевой потенциал режима.

Новое видео ударов по военным объектам Ирана от Центрального командования.

11:54 Иран заявил, что «невраждебные» суда могут проходить через Ормузский пролив при условии согласования своих действий с иранскими властями. Об этом говорится в официальной ноте, направленной в Совет Безопасности ООН и Международную морскую организацию.

10:49 Удар Израиля по порту на Каспийском море нарушил военные поставки РФ в Иран.

Авиаудар израильских ВВС по иранской военно-морской базе в городе Бандар-Энзели на побережье Каспийского моря был направлен на то, чтобы помешать Ирану и России обмениваться оружием и боеприпасами.

По данным WSJ, через порт Бандар-Энзели Иран получал от России оружие, беспилотники и боеприпасы, чтобы иметь возможность продолжать войну с США и Израилем.

09:56 Иран через неофициальные каналы дал понять администрации Дональда Трампа, что не хочет возобновлять переговоры с нынешними представителями США и отдает предпочтение вице-президенту Джей Ди Венсу, пишет CNN.

По информации двух региональных источников, Тегеран не заинтересован в диалоге со специальным посланником Стивом Уиткоффом и советником Белого дома Джаредом Кушнером. Причина – глубокое недоверие после срыва предыдущих переговоров перед началом военных действий с участием Израиля и США.

08:44 Президент США Дональд Трамп подписал приказ о развертывании элитного десанта на Ближнем Востоке. По данным СМИ, речь идет о более 1000 американских десантников, которые должны усилить военное присутствие США в регионе на фоне роста напряженности. При этом основу контингента могут составить военные элитной 82-й воздушно-десантной дивизии.

По информации источников Sky News, приказы для военного руководства уже подписаны, а сейчас в Пентагоне готовят документы для конкретных подразделений и планируют логистику переброски.

Предварительные сообщения о возможной отправке полноценной бригады численностью более 3000 человек пока не подтверждены - пока речь идет о штабных элементах и отдельных наземных подразделениях общей численностью до 1500 военных.

Передислокация может начаться в ближайшие дни. Это решение принято на фоне масштабного усиления военного присутствия США на Ближнем Востоке из-за обострения ситуации с безопасностью и напряженности вокруг Ирана.

82-я воздушно-десантная дивизия (82nd Airborne Division) - это основа сил быстрого реагирования США. Ее называют «дивизией без границ», поскольку ее бойцы способны высадиться в любой точке планеты в течение считанных часов.

Дивизия была сформирована в 1917 году и с тех пор участвовала почти во всех крупных конфликтах с участием США:

Вторая мировая война: Легендарная высадка в Нормандии (день «Д»), операция «Маркет Гарден» и битва в Арденнах.

Холодная война и локальные конфликты: операции во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Панаме (1989).

Современная эра: масштабное участие в войнах в Ираке и Афганистане. Именно десантники 82-й дивизии обеспечивали эвакуацию из аэропорта Кабула в 2021 году.

Ранее в регион уже было переброшено несколько подразделений морской пехоты и десантные группы. По данным СМИ, развертывание 11-го морского экспедиционного подразделения и десантной группы Boxer было ускорено и перенаправлено из Индо-Тихоокеанского региона на Ближний Восток.

Также в регионе разворачивают 31-е морское экспедиционное подразделение вместе с десантной группой Tripoli. Каждая такая группа насчитывает около 4500 морских пехотинцев и моряков и имеет мощные авиационные и логистические возможности.

08:04Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США передали Ирану мирный план, состоящий из 15 пунктов, направленный на прекращение боевых действий на Ближнем Востоке.

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