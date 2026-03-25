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Еще две области Беларуси подняли цены на проезд в общественном транспорте

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  • 25.03.2026, 8:56
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Еще две области Беларуси подняли цены на проезд в общественном транспорте

Опубликованы новые тарифы.

Стоимость проезда в общественном транспорте повысили в Гродненской и Могилевской областях. Соответствующие решения, которые приняли местные облисполкомы, были 25 марта опубликованы на Национальном правовом интернет-портале, пишет «Зеркало».

Проезд в автобусах и троллейбусах Гродненщины и Могилевщины поднялся на 15 копеек. Новый тариф составляет 1,05 рубля за одну поездку на обычных маршрутах в регулярном сообщении и 1,15 рубля — на экспрессных.

Предельный максимальный тариф на пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении на обычных маршрутах составит 14 копеек за каждый километр проезда, на скоростных маршрутах и дополнительных рейсах — 16 копеек, на экспрессных маршрутах — 17 копеек.

Также подорожали проездные.

Ранее стоимость проезда в общественном транспорте повысили в Минске, а также в Брестской, Гомельской, Витебской и Минской областях.

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