закрыть
30 июня 2026, вторник, 10:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Андрэй Саннікаў павіншаваў беларусаў з Днём Волі

2
  • 25.03.2026, 9:37
  • 1,624
Андрэй Саннікаў павіншаваў беларусаў з Днём Волі
Андрэй Саннікаў

З намі сёння нашы скарбы, вечныя і несмяротныя.

Лідар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Андрэй Саннікаў павіншаваў беларусаў з Днём Волі:

— З Днём Волі, дарагія суайчыннікі, дарагія людзі Зямлі беларускай, дзе б вы ні былі ў гэтыя дні. З нашым галоўным святам!

У гэты дзень мы з выдатнымі дзеячамі 1918 года, якія абвясцілі Беларускую Народную Рэспубліку і аб'явілі яе «незалежнай і вольнай дзяржавай». А яны з намі.

З намі героі, якія змагаліся і змагаюцца за свабоду і незалежнасць Беларусі нават у самы змрочны час татальных рэпрэсій. А мы з імі.

З намі ўсе нашыя шматтысячныя пратэсты і адзіночныя акты мужнасьці, усе нашыя Плошчы па ўсёй Беларусі. І мы не сыдзем з іх, пакуль не вызвалім Беларусь.

Мы сёння з тымі, хто асабліва мае патрэбу ў нашай салідарнасці і нашым клопаце, каго антыбеларускі рэжым кінуў у зінданы за іх барацьбу за свабоду Беларусі, за жаданне «людзьмі звацца».

З намі сёння нашы скарбы - мова, культура, гісторыя.

Яны вечныя і несмяротныя.

Гэта галоўныя багацці зямлі, на якой

Жыве Беларусь!

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Колхозный косплей
Колхозный косплей Ирина Халип
Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра