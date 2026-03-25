Стало известно, кто потребовал отключить интернет в Москве 11 25.03.2026, 9:45

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Перед отключением операторы получили списки базовых станций для блокировки.

Требование ограничить мобильный интернет в ряде районов Москвы поступило операторам связи от Научно-технической службы (НТС) ФСБ — ключевого подразделения, отвечающего за связь и технологическую безопасность. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на источники на IT-рынке и в правительстве. По данным издания, перед отключением операторы получили списки базовых станций, на которых доступ в интернет должен был быть заблокирован. Сами операторы вручную прописывали новые конфигурации, из-за чего у пользователей в разных районах и у разных операторов работа связи могла отличаться.

Собеседники The Bell подчеркивают, что решение было «спущено сверху». В правительстве, по словам источников, о причинах такого решения ничего не знали, но обоснованием формально назвали «противодействие угрозам», а не тестирование «белых списков». «Из НТС ФСБ поступила некая карта, в которой было отмечено, где нужно отключить интернет. При этом силовики всячески намекали, что это не их решение — им его тоже спустили», — отметил один из источников.

По карте, которую видел один из собеседников, отключения затрагивали практически весь центр Москвы до Садового кольца, несколько районов от Садового до ТТК на севере, востоке и юге, а также отдельные объекты: Южный порт, очистные сооружения в Печатниках, юго-западную часть парка «Лосиный остров» (вокруг больницы управделами президента) и район строительства «СберСити» под Красногорском. Как минимум две из этих точек ранее отмечались СМИ как места размещения ПВО, однако в других известных точках московской системы ПВО отключений не фиксировалось, отмечает издание.

Шатдаун в Москве начался в начале марта и проходил в беспрецедентной даже для России атмосфере секретности. В отличие от прежних ограничений, власти не давали почти никаких объяснений. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков лишь ограничился фразой о «мерах безопасности». Сайты из «белого списка» при этом чаще всего оставались доступными. 24 марта мобильный интернет в центральных районах столицы неожиданно вернулся.

Интернет-шатдауны в России продолжаются почти год — по данным Top10VPN, по итогам 2025 года страна стала мировым лидером по продолжительности отключений (37 166 часов), затронувших около 146 млн человек. Однако до марта 2026 года Москву предпочитали не трогать. По словам источников The Bell, теперь эта опция разблокирована, и повторные отключения могут произойти уже в ближайшем будущем.

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