Назван напиток, который заряжает энергией сильнее кофе 10 25.03.2026, 9:52

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Его рекомендуют пить в любое время суток.

Недостаток жидкости в организме может заметно снижать уровень энергии. Даже легкое обезвоживание способно вызывать усталость, ухудшение концентрации и уменьшение физической выносливости.

Об этом сообщает сайт Verywell Health.

Как вода влияет на уровень энергии

Семейный врач Джозеф Меркола объясняет, что даже небольшая потеря жидкости может снижать способность организма вырабатывать энергию. В такой ситуации чувство бодрости не всегда удается восстановить даже с помощью кофе.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале African Health Sciences, потеря воды в объеме всего 1–2% от массы тела может замедлять кровообращение и уменьшать поступление кислорода к мозгу и мышцам. В результате человек чувствует снижение как физической, так и умственной активности.

Кроме того, обезвоживание влияет на работу нейромедиаторов — дофамина и серотонина. Эти вещества отвечают за настроение, концентрацию и мотивацию. Поэтому человек может ощущать раздражительность или вялость еще до того, как появится явное чувство жажды.

Употребление воды помогает восстановить объем крови, поддерживает работу нейромедиаторов и улучшает доставку кислорода к тканям организма.

Чем опасно обезвоживание

В публикации журнала Nutrients отмечается, что при недостатке жидкости уменьшается общий объем крови. Это замедляет кровоток и ограничивает поступление кислорода и глюкозы к мозгу и мышцам. В результате может возникать усталость, замедляться реакция и ухудшаться память — иногда еще до того, как человек осознает, что ему нужно пить.

Недостаток воды также влияет на работу нервной системы и передачу сигналов между клетками мозга. При дефиците жидкости эти процессы становятся менее эффективными, поэтому мозгу приходится тратить больше усилий даже на выполнение привычных задач.

На уровне клеток вода необходима для метаболических процессов, связанных с выработкой энергии. Когда клеткам не хватает жидкости, эти реакции происходят менее эффективно, из-за чего повседневная активность может казаться более утомительной.

Может ли вода улучшить общее самочувствие

По словам специалистов, достаточное потребление воды важно не только для поддержания энергии, но и для многих других процессов в организме — от реакции на стресс до эмоционального состояния.

При обезвоживании организм начинает активно вырабатывать вазопрессин — гормон, который сигнализирует почкам сохранять воду. Одновременно он способствует повышению уровня кортизола, известного как гормон стресса. Поэтому нехватка жидкости может усиливать стрессовую реакцию организма, даже если человек не ощущает тревоги.

Регулярное употребление воды помогает снизить уровень таких стрессовых сигналов и способствует более стабильному эмоциональному состоянию. Исследования показывают, что у людей, которые выпивают менее 1,5 литра воды в день, уровень кортизола во время стрессовых ситуаций повышается сильнее, чем у тех, кто поддерживает нормальный водный баланс.

Кроме того, достаточное количество жидкости способствует нормальному кровообращению и поддерживает баланс нейромедиаторов в мозге. Это может уменьшать головную боль, снижать раздражительность и улучшать общее самочувствие.

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