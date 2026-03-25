CNN: Иран отказался от встречи с Уиткоффом
- 25.03.2026, 9:56
- 6,346
Трамп направляет новых переговорщиков.
Иран через неофициальные каналы дал понять администрации Дональда Трампа, что не хочет возобновлять переговоры с нынешними представителями США и отдает предпочтение вице-президенту Джей Ди Венсу, пишет CNN.
По информации двух региональных источников, Тегеран не заинтересован в диалоге со специальным посланником Стивом Уиткоффом и советником Белого дома Джаредом Кушнером. Причина – глубокое недоверие после срыва предыдущих переговоров перед началом военных действий с участием Израиля и США.
Почему именно Венс
Источники отмечают, что в Иране считают Венса более склонным к поиску компромисса и завершению конфликта, чем других представителей Вашингтона, в частности государственного секретаря Марко Рубио.
«Создается впечатление, что Венс намерен завершить конфликт», – сообщил один из источников.
Впрочем, даже сторонники такого варианта признают: участие Венса – рискованно, ведь добиться реального прекращения войны будет чрезвычайно сложно.
США не оставляют выбора
Несмотря на пожелания Тегерана, окончательное решение остается за Трампом. В Белом доме уже дали понять, что состав переговорной группы будет определять именно президент.
Пресс-секретарь администрации заявила, что к процессу будут привлечены сразу несколько фигур – Венс, Рубио, Уиткофф и Кушнер.
Источники подчеркивают, что Ирану, вероятно, придется работать с тем, кого назначит Вашингтон, даже если это не их приоритетный вариант.
Состоится ли встреча
Вероятная встреча между США и Ираном может состояться уже на этой неделе в Исламабаде. Однако даже сторонники переговоров оценивают шансы на ее проведение скептически.
Сам Трамп накануне заявил, что переговоры уже ведутся, и их возглавляют Венс и Рубио. Вероятно, это уступка Ирану. Президент США выразил оптимизм и намекнул, что соглашение о прекращении войны может быть близко.
В то же время иранские источники сигнализируют, что Тегеран готов рассматривать только «устойчивые» и серьезные предложения.