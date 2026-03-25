«Он дешевле в три раза, чем белорусский» 5 25.03.2026, 10:34

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Известная диетолог отправилась в итальянский «санаторий» и показала, как там отдыхается.

Известная диетолог Ирина Яблонская (некоторые могут помнить ее под прежней фамилией Кабасакал как издательницу журнала Pingоuin) отправилась с мужем и дочкой в Италию, пишет «Зеркало».

Часть отпуска семья решила провести в итальянском «санатории». По словам минчанки, отдых здесь в три раза дешевле, чем в белорусских здравницах. О том, как здесь кормят и в каких условиях посетители живут, она рассказывает в сторис своего Instagram.

— Мы приехали отдыхать в итальянский санаторий, потому что он дешевле в три раза, чем белорусский, — на выходных написала в своем посте Ирина.

Место, где семья разместилась, женщина не называет. Но, вероятно, речь идет о комплексе Galzignano Resort в местечке Гальциньяно-Терме недалеко от Венеции. Его название можно заметить на видео минчанки со «шведского стола». Это популярный бальнеологический курорт Италии, где предлагают грязевые и термальные процедуры.

Известная диетолог рассказывает, что сразу они с семьей планировали отдыхать в другом месте, но туда «в ближайшее время не полетишь по понятным причинам» (похоже, речь об одной из стран региона Персидского залива, где продолжается война США и Израиля с Ираном).

— Оперативно искали замену. Я пока не готова к Вьетнаму и Китаю (стремно как-то). Может, позже созрею, а в Италии гарантированно вкусно, красиво, безопасно, — отметила Яблонская.

Семья заселилась в номер на троих. Белоруска называет его «шикарным». В комнате две просторные кровати, есть своя ванная и душевая кабинка.

— Терраса большая. Вид [оттуда] так себе, — комментирует Ирина пейзажи вокруг. — Стройка еще какая-то [идет]. В целом нормально для весны. Очень хорошо, и холмы.

В одной из своих сторис Ирина показала, как выглядит завтрак в итальянском «санатории». Посетителям предлагают глазунью, шакшуку, бекон, колбаски.

Для любителей выпечки — несколько видов пирогов. Те, кто предпочитает фрукты, могут взять мандарины, ананасы, яблоки.

Кроме чая и кофе, можно выпить свежевыжатые соки.

«Стол бедненький и вредненький для здоровья, как в средненьком западном отеле», — написала Ирине одна из пользовательниц.

— Не знаю, по поводу бедненькой еды. По-моему, это очень хорошая еда. Абсолютно здоровая, правильная, — не согласилась диетолог и показала тарелку со своим завтраком.

На блюде сыр, огурцы, помидоры, два жареных яйца и хлеб. Рядом ананасы, орехи, апельсиновый сок и чашка эспрессо.

Во время отдыха семья Ирины много путешествует по окрестностям. Ходят ли они на какие-то процедуры, диетолог пока не рассказывала. В ее сторис можно заметить, что отдыхающие опробовали на себе термальные воды. В один из дней здесь родители и дочка пробыли около часа.

— Что-то мы переборщили для первого раза. Больше 20 минут нельзя. Вода природная, горячая, которую остужают до 36 °C. В гроте (где семья тоже была. — Прим. ред.) — 85 °C, — пишет Ирина. — Термальная вода — это подземная вода, обогащенная минералами (кальций, магний, кремний <…> и другие).

В другом видео минчанка рассказала, что после этой воды «как после валерьянки».

— Сюда нужно всем нервнобольным вместо антидепрессантов, — отметила она.

Во сколько обходится отдых в итальянском «санатории», Ирина в комментариях пообещала рассказать позже. На сайте курорта в Гальциньяно-Терме цены зависят от характеристик номера и пакета услуг.

Так, проживание с 12 по 18 апреля на двоих взрослых и ребенка-школьника в отеле Majestic стартует от 1495 евро (или 5,1 тысячи рублей, здесь и дальше по курсу Нацбанка на 24 марта). На более ранние даты — с 29 марта по 4 апреля — тут остался всего один номер. Стоит он 1157 евро (3,9 тысячи рублей). Примерно во столько же обойдутся шесть ночей в конце марта — начале апреля в отеле Sporting, за номер тут просят 1151 евро (3,9 тысячи рублей).

В Majestic, например, в эту цену входят завтрак, спа, посещение бассейна. Стоимость процедур оплачивается отдельно — на курорте посетителям предлагают различные программы. Например, курсы со скрабами и массажем стартуют от 221 евро (756 рублей).

А если забронировать номер на май? Проживание двух взрослых и ребенка-школьника с 3 по 9 мая в Majestic начинается от 1178 евро (четыре тысячи рублей).

Сколько стоит отдых в белорусских санаториях?

Посмотрим одну из самых популярных отечественных здравниц — «Альфа Радон». Проживание с 29 марта по 4 апреля для семьи из двух взрослых и, например, восьмилетнего ребенка стартует от 6,9 тысячи рублей (это с 15-процентной скидкой) плюс курортный сбор (тут он составляет 3% от стоимости путевки). В эту стоимость также входит трехразовое питание, нелимитированное посещение аквазоны и тренажерного зала, а так же первичный прием врача.

А что по ценам в мае? Если сейчас бронировать номер на троих (родители и ребенок-школьник), то например, проживание с 3 по 9 мая обойдется от 6,6 тысячи рублей (это с 19-процентной скидкой) плюс курортный сбор.

Еще один очень известный белорусский санаторий — «Плисса». Провести здесь шесть ночей с 29 марта по 4 апреля по «Общеоздоровительной программе» двум взрослым и ребенку предлагают за 5,7 тысячи рублей. Среди услуг, которые входят в пакет, — трехразовое питание, безлимитное посещение аквазоны, физиотерапевтические процедуры (через день), бальнеологическое лечение, грязелечение (через день) и другие процедуры.

Такой же отдых с 3 по 9 мая тут будет стоить от 4,7 тысячи рублей.

В Италии «санаторий» и правда дешевле?

Мы точно не знаем, где именно остановилась Ирина Яблонская с семьей, сколько они заплатили за путевку в итальянском «санатории» и с какими белорусскими здравницами диетолог сравнивала свой отдых. Но если смотреть на мартовско-апрельские цены в Гальциньяно-Терме и в двух очень популярных белорусских здравницах, а также не вдаваться в подробности по питанию и количеству услуг, сложностях с оформлением виз и транспортом, то действительно получается, что итальянский отдых обходится дешевле или примерно во столько же.

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