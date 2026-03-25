Лавров будет благодарно кланяться 3 Телеграм-канал «СерпомПо»

25.03.2026, 10:37

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Сергей Лавров

В России не хватает двух памятников.

Министр иностранных дел РФ Лавров сделал заявление: «Недавно в Пхеньяне открыли памятник героям, и мы ответим таким же жестом на территории Российской Федерации».

Что же, теперь можно успокоиться. Было, надо сказать, некоторое волнение в российском народе в отношении памятника погибшим и раненым в Курской области военным из КНДР, отправленных в Россию Кимом. Но Лавров выступил, и теперь можно облегченно выдохнуть.

И все же, маловато появляется памятников в стране. Ивану Грозному ставят, Сталину ставят, военным ставят, Дзержинскому (у Нарышкина в СВР) воздвигли. И много-много всего. Изобилие, конечно.

Но нет главного памятника – большого, позолоченного. Как у Кима в Северной Корее. Надо бы «ответный жест». Да-да, вы уже поняли, куда мы клоним, и вы не ошиблись – нужен памятник Путину высотой метров в 600, чтобы был выше Останкинской телебашни, стоял с головой, запутавшейся в облаках, смотрел остекленевшим взором куда-то вдаль, как бы намечая планы.

А чтобы «Путину» не скучно было стоять в одиночестве, можно на том же постаменте соорудить Медведева (разумеется, поменьше размером и покрытый серебром – по чину), в восхищении раскинувшего руки. Стоят же в Северное Корее рядом Ким Ир Сен и Ким Чен Ир. И россиянам тоже надо. Лавров будет туда каждое 24 февраля весь МИД выводить – класть цветы и благодарно кланяться.

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