Украинский летчик: На «Освее» поставили крест 3 25.03.2026, 11:33

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Белорусско-российский самолет так и не взлетит.

Появление легкого многоцелевого самолета «Освей», который анонсировался как совместный белорусско-российский проект, похоже, откладывается.

Проект создания 19-местного двухмоторного самолёта в 2023 году между белорусским ОАО «558-й авиационный ремонтный завод» и российским АО «Уральский завод гражданской авиации», столкнулся с серьёзными проблемами: несмотря на планы выпустить первые самолёты к 2026 году и довести производство до 85–100 единиц к 2030-му, реализация фактически тормозится. В письме председателя ГВПК Дмитрия Пантуса к главе «Технодинамики» Игорю Насенкову говорится о срыве сроков, отсутствии согласований и игнорировании запросов со стороны российского партнёра, что блокирует финансирование проекта со стороны Беларуси. При этом стоимость разработки уже выросла более чем вдвое — с 1,2 до 2,9 млрд рублей.

За комментарием сайт Charter97.org обратился к полковнику ВСУ в запасе, военному эксперту и летчику-инструктору Роману Свитану:

— Пока самолет запускается в проект, участники консорциума выкладывают определенные суммы, которые всегда в конце оказываются в 3-4 раза больше планируемых при заключении договора. Это всегда так происходит.

Очень много сопутствующих неучтенных финансовых вопросов, которые сложно предсказать на старте проектирования. С этим все сталкиваются, особенно когда идет какое-то совместное производство.

После того, как стартанул проект, как одна и другая сторона вложились, уже заднюю включать очень сложно. Дальше идет такой пинг-понг. А кто должен платить? Вот этот пинг-понг сейчас начался между российскими и белорусскими проектными бюро. Ничего необычного. Это нормальная практика, которая затягивает практически на старте производства все эти проекты. Это первое.

Второе. Сейчас, скорее всего, меняется конъюнктура рынка потребителей этого самолета. Дело в том, что она специфическая. То есть это самолет в основном для внутренних перемещений. У россиян на данном этапе могла исчезнуть потребность такого рода самолетов. Так как большая часть самолетов, которые раньше ходили на внешние линии, сейчас выйти на них не могут. Их все посадили на внутренние линии. Этот самолет просто не нужен россиянам, некому его продать. Вваливать деньги в то, что не будет куплено, практически нереально. Белорусскую «Белавию» не способны загрузить заказами полностью для того, чтобы купить эти самые самолеты.

Хотя изначально очень хорошая тема. Есть L410 чешский, он очень востребован сейчас на рынке внутренних перевозок. Его же можно купить, много десятков лет летает эта машина. Под использование этой машины заточены очень много ремонтов. У нас, украинцев, же тоже L410 есть. Поэтому тут даже с точки зрения целесообразности лучше дальше покупать L410, чем производить свой самолет, у которого неясна перспектива. Тем более L410 распространен в мире. И даже если он вам не нужен, то вы его продадите завтра какой-нибудь Индии, например.

А это чудо — «Освей», кому вы продадите, кроме своих. Если он не нужен будет через определенное время, то это просто выброшенные на ветер деньги. Весь этот негатив завязан как раз на войне в Украине, так как она в ближайшее время не закончится. Года три-четыре нам воевать, пока не развалится Российская Федерация. Не раньше.

А после развала РФ этот самолет уж точно нафиг никому не нужен будет. Потому, понимая все эти процессы, думаю, на нем поставили крест. Он не пойдет никуда.

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