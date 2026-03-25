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В России «отменяют» актера Дмитрия Нагиева из-за его слов о войне

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  • 25.03.2026, 12:13
  • 17,612
В России «отменяют» актера Дмитрия Нагиева из-за его слов о войне
Дмитрий Нагиев

Его участие в телевизионных и кинопроектах может быть ограничено.

Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев столкнулся с волной критики после своего выступления на премьере фильма «Елки 12». Его слова о современном кино и происходящем в стране вызвали широкий общественный резонанс. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники.

По их словам, проблемы начались после высказываний артиста на премьере «Ёлки 12». Во время общения с залом Нагиев саркастически заметил, что с зарубежным кино в российских кинотеатрах «совсем жопа», а позже объяснил журналистке популярность франшизы «Ёлки» вот так:

«Потому что столько фильмов про войну, просто сил уже нет. Серость, грязь… А это [«Ёлки»]— иллюзия мирной, счастливой жизни».

На вопрос о самой яркой авантюре в его личной жизни за прошедший год актер ответил:

«Ты меня спрашиваешь на четвертом году войны, какие авантюры произошли в моей жизни?..»

Теперь рекламу и фильмы с актером с декабря 2025 перестали показывать по телевизору, а в новые проекты Нагиева не берут.

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