В России «отменяют» актера Дмитрия Нагиева из-за его слов о войне

В России «отменяют» актера Дмитрия Нагиева из-за его слов о войне23
- 25.03.2026, 12:13
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Его участие в телевизионных и кинопроектах может быть ограничено.
Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев столкнулся с волной критики после своего выступления на премьере фильма «Елки 12». Его слова о современном кино и происходящем в стране вызвали широкий общественный резонанс. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники.
По их словам, проблемы начались после высказываний артиста на премьере «Ёлки 12». Во время общения с залом Нагиев саркастически заметил, что с зарубежным кино в российских кинотеатрах «совсем жопа», а позже объяснил журналистке популярность франшизы «Ёлки» вот так:
«Потому что столько фильмов про войну, просто сил уже нет. Серость, грязь… А это [«Ёлки»]— иллюзия мирной, счастливой жизни».
На вопрос о самой яркой авантюре в его личной жизни за прошедший год актер ответил:
«Ты меня спрашиваешь на четвертом году войны, какие авантюры произошли в моей жизни?..»
Теперь рекламу и фильмы с актером с декабря 2025 перестали показывать по телевизору, а в новые проекты Нагиева не берут.