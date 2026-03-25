В украинском Запорожье наградили бойцов Полка Калиновского

В украинском Запорожье наградили бойцов Полка Калиновского4
- 25.03.2026, 12:30
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Белорусские добровольцы получили награды от БНР и Украины.
Сегодня, в День Воли, в Запорожье состоялось торжественное награждение бойцов Полка Калиновского.
За боевые заслуги и личное мужество, проявленное в бою, белорусские бойцы получили ряд государственных наград: знаки отличия министра обороны — военный крест, крест доблести и железный крест, ведомственные награды за боевые заслуги, а также — медаль Рады БНР за боевые заслуги, сообщает Полк.