В правительстве Италии проходят перестановки после поражения на референдуме 25.03.2026, 12:54

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Джорджа Мелони

Оппозиция обвинила Мелони в том, что она ищет «козлов отпущения».

ремьер-министр Италии Джорджа Мелони проводит перестановки в правительстве после сокрушительного поражения на референдуме в понедельник, которое ослабило ее авторитет и придало уверенности оппозиции.

Об этом пишет Politico.

Как указано, после поражения на референдуме по реформе судебной системы двое высокопоставленных чиновников Министерства юстиции подали в отставку, а третий – министр правительства, которому предъявлены обвинения в мошенничестве, – как ожидается, пойдет следом за ними.

Оппозиция обвинила Мелони в том, что она ищет «козлов отпущения» за собственные ошибки. Все трое чиновников стали объектами расследований прокуратуры, что создало негативный имидж для правительства.

У заместителя министра юстиции Андреа Дельмастро Делле Ведове, давнего соратника Мелони, на прошлой неделе обнаружили связи с римским мафиозным кланом после того, как выяснилось, что он вложился в стейк-ресторан вместе с дочерью осужденного лидера мафии.

Дельмастро Делле Ведове отрицал любые нарушения и заявил, что исправил свою ошибку «как только узнал о ней», но признал, что «должен был быть осмотрительнее».

Руководитель аппарата Министерства юстиции и бывший депутат Джузи Бартолоцци обвиняется в сокрытии фактов в отношении ливийского военачальника, которого в прошлом году арестовали по ордеру Международного уголовного суда, а затем вывезли из Рима.

Мелони также дала понять, что потеряла доверие к министру туризма Даниэле Сантанке, которой было вынесено постановление о привлечении к ответственности за предполагаемое мошенничество, связанное с помощью в связи с COVID-19.

Министр юстиции Карло Нордио, который был автором реформы, взял на себя ответственность за поражение, но заявил во вторник, что не уйдет в отставку, а «вернется к своей работе и хобби» после национальных выборов, которые ожидаются в следующем году.

Лидер Демократической партии Элли Шлейн заявила телеканалу La7, что те, кто ушел в отставку, стали «козлами отпущения за поражение, которое полностью лежит на Джордже Мелони».

Карло Календа, лидер центристской партии Azione, заявил, что эти отставки были «необходимыми, уместными и запоздалыми».

Сенатор Рафаэлла Пайта из центристской партии Italia Viva назвала эти отставки «политическим землетрясением в правительстве» и призвала Мелони дать объяснения в парламенте.

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