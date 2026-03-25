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Белорусские магазины обязали продавать один товар

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  • 25.03.2026, 12:53
  • 7,750
Белорусские магазины обязали продавать один товар

Изменения вступят в силу с 18 мая 2026 года.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли обновило перечень обязательных товаров для магазинов. Согласно постановлению № 17 от 6 марта 2026 года, небольшие торговые точки площадью до 50 кв. м, а также от 50 до 99 кв. м теперь обязаны включать в ассортимент корм для домашних животных.

Кроме того, документ вносит уточнения в отдельные позиции: «шоколад диабетический» заменён на «шоколад без сахара», а из категории «игрушки из ПВХ» исключены мячи. Новые требования начнут действовать с 18 мая 2026 года.

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