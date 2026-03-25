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Телезвезда Стивен Кольбер напишет сценарий к продолжению «Властелина колец»

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  • 25.03.2026, 12:57
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Телезвезда Стивен Кольбер напишет сценарий к продолжению «Властелина колец»
Стивен Кольбер

В проекте участвуют создатели оригинальной трилогии.

Американский телеведущий Стивен Кольбер, обладатель пяти «Эмми», двух «Грэмми», станет соавтором нового фильма по вселенной Властелин колец. Проект разрабатывают студии New Line Cinema и Warner Bros. Pictures, пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).

Картина с рабочим названием «Властелин колец: Тень прошлого» будет основана на главе «Туманы Могильников» из первой книги трилогии. В центре сюжета — эпизод, где хоббиты сталкиваются с опасностью в загадочном тумане. В фильме также может появиться персонаж Том Бомбадил, отсутствовавший в предыдущих экранизациях.

Над сценарием вместе с Кольбером работают Филиппа Бойенс и Питер Макги, а к проекту присоединятся создатели оригинальной кинотрилогии — Питер Джексон и Фрэн Уолш.

Действие нового фильма развернется спустя 14 лет после ухода Фродо. Сэм, Мерри и Пиппин отправятся в новое путешествие, а дочь Сэма, Эланор, попытается раскрыть тайну, связанную с Войной Кольца.

Кольбер, известный как давний поклонник произведений Джона Рональда Руэла Толкина, отметил, что хочет сохранить верность как книгам, так и уже созданным фильмам.

Параллельно готовится другой проект — «Властелин колец: Охота на Голлума», режиссером которого выступит Энди Серкис. Премьера запланирована на декабрь 2027 года.

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