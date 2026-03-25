Телезвезда Стивен Кольбер напишет сценарий к продолжению «Властелина колец» 1 25.03.2026, 12:57

7,108

Стивен Кольбер

В проекте участвуют создатели оригинальной трилогии.

Американский телеведущий Стивен Кольбер, обладатель пяти «Эмми», двух «Грэмми», станет соавтором нового фильма по вселенной Властелин колец. Проект разрабатывают студии New Line Cinema и Warner Bros. Pictures, пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).

Картина с рабочим названием «Властелин колец: Тень прошлого» будет основана на главе «Туманы Могильников» из первой книги трилогии. В центре сюжета — эпизод, где хоббиты сталкиваются с опасностью в загадочном тумане. В фильме также может появиться персонаж Том Бомбадил, отсутствовавший в предыдущих экранизациях.

Над сценарием вместе с Кольбером работают Филиппа Бойенс и Питер Макги, а к проекту присоединятся создатели оригинальной кинотрилогии — Питер Джексон и Фрэн Уолш.

Действие нового фильма развернется спустя 14 лет после ухода Фродо. Сэм, Мерри и Пиппин отправятся в новое путешествие, а дочь Сэма, Эланор, попытается раскрыть тайну, связанную с Войной Кольца.

Кольбер, известный как давний поклонник произведений Джона Рональда Руэла Толкина, отметил, что хочет сохранить верность как книгам, так и уже созданным фильмам.

Параллельно готовится другой проект — «Властелин колец: Охота на Голлума», режиссером которого выступит Энди Серкис. Премьера запланирована на декабрь 2027 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com