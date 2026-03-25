Позорище 13 Александр Адельфинский, kasparovru.com

25.03.2026, 13:02

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Изображение: Вася Ложкин

Что там со «светлым будущим»?

При всей надутости советской идеологии, невозможно представить, чтобы те граждане посчитали для себя возможным не просто пойти всем скопом наемниками-душегубцами, но и тащиться за большими деньгами для подписания контракта в те регионы, где больше платят за убийство соседей. Видите ли, «практичные» такие! Путинцы вместе с массой z-россиян сотворили такое позорище, что от него отмываться теперь долго-долго, а все равно не отмыться.

Никто в этом тексте не воспевает «совок», только следует отметить, что тогда многие на самом деле свято верили в выполнимость идеи, согласно которой им действительно необходимо бороться за светлое будущее, где не станет эксплуатации человека человеком. На ту очевидную данность, что эксплуатация была в СССР лютейшая, те же люди часто внимание не обращали, либо принимали это в качестве временной неизбежности.

Заметим, большевистская «морковка» перед советскими «осликами» была идейная. В идее содержался образ будущего. Ради «светлого грядущего» творились всевозможные репрессии и ограничения, выработался «хомо советикус» и прочая... При этом, подчеркнем, идея окрашивалась в светлые, оптимистичные, тона, «точка сборки» размещалась за рассветным горизонтом и подразумевала нечто принципиально свежее. Да, одновременно обстановка была душная, но свет в конце туннеля – он, согласно идеологии, таки светил, при любой иронии и любом сарказме.

Переходим к сегодняшнему времени... Идея... В чем она? В бесконечных стонах о «печенегах с половцами», о «надули», с припевом «обманули дурачка», со вздохом «нож в спину»... Образ – он какой? Мрачное существо со взглядом серого маньяка вещает из бункера, причем записи слишком часто – старые, и в принципе неизвестно, этот организм жив – или нет, он в одном экземпляре – или с клонами, он правда управляет – или за ним вообще инфернальная инопланетная лабораторная нечисть, которую показывать живым землянам запрещено.

Что там со «светлым будущим»? Да нет его в картине мира! Невнятное трепетание фибр-жабр на темы откровенно гробовые, с поблескиванием «ядерной кнопки». Всем советским людям предлагалось побыть рабами ради всемирного рассвета – всем россиянам предлагается помереть ради всемирной могилы. Там, при всем лицемерии, в качестве мотиватора включался свет. Здесь в том же качестве вырубается Интернет и обещаются «скрепы».

Кстати, о последних. «Человек человеку – друг, товарищ и брат!» – летело на комсомольских собраниях. «Человек человеку волк», – говорил опыт сталинщины. Сейчас человек человеку – кто? Человек человеку – белая «Лада»? «Совок» темной кровавой практикой разрушал собственную же светлую гуманистическую теорию. А сейчас вот такая теория – она есть? Нет. Вместо нее предлагается смесь самых косных запретительных гадостей из различных эпох: «скрепы» как средство сохранения «стабильности» уже нельзя считать таковыми, поскольку власть и система являются дестабилизаторами, причем и мира вокруг, и себя внутри.

Да, советское – это кумачевый обман. Однако путинское, нынешнее кремлевское, – во сто раз циничнее и наглядно темнее. «Совок» развалился под гнетом самого себя на крупные части, дав «в сухом остатке» суверенные государства. Нынешнее «нечто» не просто развалится, но распадется на атомы. Почему? Потому что даже официозная форма, «замануха», – другая. Она, как бы это сказать, уставшая. Действительно, являть народу такую смесь из мрачности и требуемого от населения цинизма, киллерства, негодяйства, то есть, образно, «плохизма», – до этого уровня трудно намеренно додуматься, даже если ты решил осознанно погубить страну, причем окончательно.

Руководство режима и активные проводники его преступлений, таким образом, должны быть судимы не только как международные военные преступники, но и как лица, совершившие системные преступления против собственной страны, которую захватили. Правда, если они доживут до суда физически, поскольку ждать Гааги становится слишком опасно, и хунта явно напрашивается на «внесудебные» и «внеправовые» решения.

Александр Адельфинский, kasparovru.com

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