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Белорусов ждет снег

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  • 25.03.2026, 13:07
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Белорусов ждет снег

Синоптики прогнозируют обвал температуры на 12—15 градусов.

По данным специалистов, теплая погода, которая долгое время удерживалась в Беларуси, сдает свои позиции. На смену идет серьезное похолодание. Температурный фон в стране обрушится сразу на 12—15 градусов, пишет канал nadvorie.

В ночь с 1 на 2 апреля из Скандинавии должен прилететь циклон, центр которого опишет петлю над территорией Беларуси, а потом уйдет на север России. «В зоне циклона при температуре воздуха от -1 до +3°C будут осадки в виде снега и мокрого снега», — говорится в прогнозе.

Международный центр прогнозов ECMWF подтверждает неприятные новости: вся первая неделя апреля обещает быть холодной, часто с осадками в смешанной фазе — дождь со снегом.

Предполагается, что тепло вернется в Беларусь ориентировочно только в воскресенье, 5 апреля, но синоптики предупреждают: это еще не факт.

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