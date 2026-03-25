Всем белорусам в ближайшее время придет СМС от МЧС
- 25.03.2026, 13:21
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Волноваться не стоит.
МЧС Беларуси совместно с основными телеканалами, радиостанциями, оператором «Белтелеком» и мобильными операторами 26 марта проведёт ежегодную проверку автоматизированной системы централизованного оповещения (АСЦО).
Система сможет передавать сигнал «Внимание всем!» через электросирены, громкоговорящую связь, вставки в телеэфир и FM-радиостанции, охватывающие всю страну, а также в областных и районных центрах. На республиканских телеканалах возможно появление бегущей строки, а на радио прозвучит сообщение: «Внимание! Проводится техническая проверка системы оповещения. Техническая проверка завершена». Кроме того, операторы сотовой связи могут рассылать СМС с уведомлениями.
В ведомстве просят отнестись к проверке с пониманием и напоминают, что 26 марта аналогичные мероприятия пройдут в Могилевской и Витебской областях.