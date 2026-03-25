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В Гомеле учащийся колледжа убил ножом одногруппника

24
  • 25.03.2026, 13:34
  • 11,640
В Гомеле учащийся колледжа убил ножом одногруппника

Подросток скончался в больнице.

В Гомеле студент одного из колледжей смертельно ранил ножом своего одногруппника. Инцидент произошёл сегодня, 25 марта, на учебном полигоне во время практики, когда между двумя 17-летними учащимися возник конфликт. Пострадавшего срочно госпитализировали, но, несмотря на усилия врачей, он скончался в больнице.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа: зафиксированы следы, изъято орудие преступления — нож. Следователи допрашивают задержанного подростка, свидетелей и представителей колледжа.

Гомельским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Беларуси. Основное внимание уделяется выяснению причин и обстоятельств, приведших к трагедии.

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