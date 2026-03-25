В Гомеле учащийся колледжа убил ножом одногруппника

В Гомеле учащийся колледжа убил ножом одногруппника24
- 25.03.2026, 13:34
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Подросток скончался в больнице.
В Гомеле студент одного из колледжей смертельно ранил ножом своего одногруппника. Инцидент произошёл сегодня, 25 марта, на учебном полигоне во время практики, когда между двумя 17-летними учащимися возник конфликт. Пострадавшего срочно госпитализировали, но, несмотря на усилия врачей, он скончался в больнице.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа: зафиксированы следы, изъято орудие преступления — нож. Следователи допрашивают задержанного подростка, свидетелей и представителей колледжа.
Гомельским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Беларуси. Основное внимание уделяется выяснению причин и обстоятельств, приведших к трагедии.