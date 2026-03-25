Белорусов на два дня «отключили» от внешнего интернета

Белорусов на два дня «отключили» от внешнего интернета9
- 25.03.2026, 13:40
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Власти испугались Дня Воли.
В Беларуси с 20:00 24 марта до 08:00 26 марта ограничат доступ к сайтам на виртуальном хостинге из-за границы. Об этом предупредил провайдер HB.BY.
По информации компании, Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь зафиксировал угрозу деструктивных воздействий в киберпространстве. В соответствии с Указом Президента № 40 «О кибербезопасности», хостинг-провайдеры обязаны принять меры защиты.
Для пользователей внутри страны сайты будут доступны в обычном режиме. Однако ресурсы, использующие внешние интеграции — платёжные системы, API зарубежных сервисов или внешние виджеты — могут работать нестабильно в указанный период.
Действия властей приурочены ко Дню Воли — празднику образования Белорусской Народной Республики, ставшему символом сопротивления режиму Лукашенко.