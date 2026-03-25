закрыть
30 июня 2026, вторник, 14:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусов на два дня «отключили» от внешнего интернета

9
  • 25.03.2026, 13:40
  • 9,634
Белорусов на два дня «отключили» от внешнего интернета

Власти испугались Дня Воли.

В Беларуси с 20:00 24 марта до 08:00 26 марта ограничат доступ к сайтам на виртуальном хостинге из-за границы. Об этом предупредил провайдер HB.BY.

По информации компании, Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь зафиксировал угрозу деструктивных воздействий в киберпространстве. В соответствии с Указом Президента № 40 «О кибербезопасности», хостинг-провайдеры обязаны принять меры защиты.

Для пользователей внутри страны сайты будут доступны в обычном режиме. Однако ресурсы, использующие внешние интеграции — платёжные системы, API зарубежных сервисов или внешние виджеты — могут работать нестабильно в указанный период.

Действия властей приурочены ко Дню Воли — празднику образования Белорусской Народной Республики, ставшему символом сопротивления режиму Лукашенко.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Колхозный косплей
Колхозный косплей Ирина Халип
Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра