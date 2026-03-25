Путин в панике: после ликвидации Хаменеи Москва осталась без интернета 7 25.03.2026, 13:49

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Официально это объясняли «защитой от дронов».

Президент РФ Владимир Путин полностью испуган войной США и Израиля против Ирана. Особенно его встревожили данные о том, что Израиль нацелил удары на аятоллу Али Хаменеи через взлом камер движения в Тегеране. Ранее в этом месяце Путин перестал появляться в Кремле. Все его публичные мероприятия исчезли из календаря, сообщает cursorinfo.co.il.

Сейчас в Москве почти нет сотовой связи. Отправка сообщений стала почти невозможной. Также затруднен звонок и интернет-серфинг в больших частях города. Даже VPN-сервисы пострадали. Официально объясняют это защитой Москвы от украинских дронов.

Однако даже пропутинские медиа предполагают, что это связано с войной в Иране. Одна из версий утверждает, что Моджтаба Хаменеи находится в Москве на лечении после удара Израиля. Иранское правительство это опровергает.

Путин, который применяет экстремальные меры для собственной защиты — от коронавируса до политических убийств, сильно обеспокоен личной безопасностью. Публичная смерть ливийского лидера Каддафи в 2011 году оставила сильное впечатление на Путина. По сообщениям, он многократно пересматривал кадры последних часов Каддафи. В определенном смысле этот случай стал началом его резкого и мстительного поворота. Сейчас паранойя Путина усиливается еще больше.

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