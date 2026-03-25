закрыть
30 июня 2026, вторник, 14:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусских школьников накормят «умной котлетой»

11
  • 25.03.2026, 13:59
  • 3,886
Белорусских школьников накормят «умной котлетой»

Продукт может появиться в школьном меню через год–полтора.

Белорусские учёные создали аналог рыбной котлеты, который, хоть формально и не является рыбой, сохраняет полезные свойства морских продуктов. Об этом сообщила госСМИ заместитель генерального директора по научной работе и стандартизации НПЦ по продовольствию НАН Беларуси Наталья Комарова.

По словам Комаровой, дети часто не любят традиционные рыбные блюда, из-за чего в школьных столовых остаётся много отходов. Новый продукт сделан на основе куриного филе, но по своим полезным свойствам «полностью соответствует рыбе». Сейчас ведётся доработка рецептур, чтобы котлеты соответствовали ещё и по содержанию жирных кислот, характерных только для морской рыбы. По прогнозам специалистов, продукт может появиться в школьном меню через год–полтора.

Отмечается, что из-за пищевых привычек и удалённости от моря белорусы потребляют мало рыбы холодных морей, что приводит к дефициту омега‑3 жирных кислот и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Белки рыбы по содержанию ключевых аминокислот, необходимых для роста, аналогичны белкам творога, поэтому рыба важна в детском питании. Ежедневное употребление рыбы и морепродуктов делает рацион более полноценным и помогает профилактике многих неинфекционных заболеваний.

Написать комментарий 11

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Колхозный косплей
Колхозный косплей Ирина Халип
Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра