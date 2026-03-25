Белорусских школьников накормят «умной котлетой» 11 25.03.2026, 13:59

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Продукт может появиться в школьном меню через год–полтора.

Белорусские учёные создали аналог рыбной котлеты, который, хоть формально и не является рыбой, сохраняет полезные свойства морских продуктов. Об этом сообщила госСМИ заместитель генерального директора по научной работе и стандартизации НПЦ по продовольствию НАН Беларуси Наталья Комарова.

По словам Комаровой, дети часто не любят традиционные рыбные блюда, из-за чего в школьных столовых остаётся много отходов. Новый продукт сделан на основе куриного филе, но по своим полезным свойствам «полностью соответствует рыбе». Сейчас ведётся доработка рецептур, чтобы котлеты соответствовали ещё и по содержанию жирных кислот, характерных только для морской рыбы. По прогнозам специалистов, продукт может появиться в школьном меню через год–полтора.

Отмечается, что из-за пищевых привычек и удалённости от моря белорусы потребляют мало рыбы холодных морей, что приводит к дефициту омега‑3 жирных кислот и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Белки рыбы по содержанию ключевых аминокислот, необходимых для роста, аналогичны белкам творога, поэтому рыба важна в детском питании. Ежедневное употребление рыбы и морепродуктов делает рацион более полноценным и помогает профилактике многих неинфекционных заболеваний.

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