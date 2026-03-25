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Россия разрушила плотину в Донецкой области: воды осталось на две недели

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  • 25.03.2026, 14:21
  • 10,176
Россия разрушила плотину в Донецкой области: воды осталось на две недели

По дамбе ударили авиабомбами.

Российские оккупанты 23 марта нанесли удар двумя авиабомбами по плотине через реку Северский Донец в Донецкой области. Из-за этого плотина была разрушена.

При этом запасов воды остается на две недели. Об этом сообщил генеральный директор КП «Компания Вода Донбасса» Игорь Новак в комментарии «Суспільне Донбас».

По его словам, россияне разрушили гидроузел, который отвечал за водозабор на Первом и Втором подъемах канала «Северский Донец — Донбасс».

«Сейчас воды осталось на две недели. Поэтому в городах Донецкой области будут введены графики подачи воды. Также очень просим людей рационально и экономно использовать воду», — подчеркнул Игорь Новак.

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