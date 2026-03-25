Россия разрушила плотину в Донецкой области: воды осталось на две недели 7 25.03.2026, 14:21

10,176

По дамбе ударили авиабомбами.

Российские оккупанты 23 марта нанесли удар двумя авиабомбами по плотине через реку Северский Донец в Донецкой области. Из-за этого плотина была разрушена.

При этом запасов воды остается на две недели. Об этом сообщил генеральный директор КП «Компания Вода Донбасса» Игорь Новак в комментарии «Суспільне Донбас».

По его словам, россияне разрушили гидроузел, который отвечал за водозабор на Первом и Втором подъемах канала «Северский Донец — Донбасс».

«Сейчас воды осталось на две недели. Поэтому в городах Донецкой области будут введены графики подачи воды. Также очень просим людей рационально и экономно использовать воду», — подчеркнул Игорь Новак.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com