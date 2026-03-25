закрыть
30 июня 2026, вторник, 14:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дроны «Альфы» поразили нефтетерминал порта Усть-Луга в РФ

1
  • 25.03.2026, 14:44
  • 4,868
Дроны «Альфы» поразили нефтетерминал порта Усть-Луга в РФ

«Подарок» россиянам на День СБУ.

Служба безопасности Украины провела спецоперацию по поражению инфраструктуры нефтетерминала порта Усть-Луга в Ленинградской области.

Об этом сообщает СБУ.

Этот морской порт - один из ключевых на Балтике, через который россияне осуществляют экспорт сырой нефти и нефтепродуктов, в том числе с использованием судов «теневого флота».

«Сегодняшняя спецоперация - это символический «подарок» врагу ко Дню СБУ. Очередное напоминание, что в России теперь нет безопасных регионов. Мы и в дальнейшем будем проводить дальнобойную работу, чтобы системно снижать военно-экономический потенциал врага», - подчеркнул и.о. председателя СБУ генерал-майор Евгений Хмара.

Отмечается, что дальнобойные дроны Центра спецопераций «Альфа» СБУ нанесли удар по целям на расстоянии 900 км. Были поражены нефтеналивные стендеры, а также резервуарный парк с нефтью и нефтепродуктами.

Также на территории порта был зафиксирован масштабный пожар, который подтвердил губернатор Ленинградской области.

«Поражение таких объектов, как Усть-Луга, имеет не только тактический, но и стратегический эффект, ведь сокращает валютные поступления в бюджет РФ», - подчеркнули в СБУ.

Эта атака СБУ на российский нефтеэкспорт на Балтике стала уже второй за неделю. В понедельник, 23 марта, дроны Службы поразили порт Приморск - он до сих пор пылает.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Колхозный косплей
Колхозный косплей Ирина Халип
Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра