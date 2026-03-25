Дроны «Альфы» поразили нефтетерминал порта Усть-Луга в РФ 1 25.03.2026, 14:44

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«Подарок» россиянам на День СБУ.

Служба безопасности Украины провела спецоперацию по поражению инфраструктуры нефтетерминала порта Усть-Луга в Ленинградской области.

Об этом сообщает СБУ.

Этот морской порт - один из ключевых на Балтике, через который россияне осуществляют экспорт сырой нефти и нефтепродуктов, в том числе с использованием судов «теневого флота».

«Сегодняшняя спецоперация - это символический «подарок» врагу ко Дню СБУ. Очередное напоминание, что в России теперь нет безопасных регионов. Мы и в дальнейшем будем проводить дальнобойную работу, чтобы системно снижать военно-экономический потенциал врага», - подчеркнул и.о. председателя СБУ генерал-майор Евгений Хмара.

Отмечается, что дальнобойные дроны Центра спецопераций «Альфа» СБУ нанесли удар по целям на расстоянии 900 км. Были поражены нефтеналивные стендеры, а также резервуарный парк с нефтью и нефтепродуктами.

Также на территории порта был зафиксирован масштабный пожар, который подтвердил губернатор Ленинградской области.

«Поражение таких объектов, как Усть-Луга, имеет не только тактический, но и стратегический эффект, ведь сокращает валютные поступления в бюджет РФ», - подчеркнули в СБУ.

Эта атака СБУ на российский нефтеэкспорт на Балтике стала уже второй за неделю. В понедельник, 23 марта, дроны Службы поразили порт Приморск - он до сих пор пылает.

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