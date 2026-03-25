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Президент Литвы: Беларусь ждет европейское будущее

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  • 25.03.2026, 15:25
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Президент Литвы: Беларусь ждет европейское будущее
Гитанас Науседа
Фото: Delfi

Вильнюс продолжит поддерживать перемены в нашей стране.

Президент Литвы Гитанас Науседа поздравил белорусов с Днем Воли. В своем поздравлении отметил, что 25 марта символизирует неустанное стремление беларусов к свободе, независимости и суверенитету и имеет огромное значение для всех, кто ценит права человека и демократию.

«Как ваши соседи, мы внимательно наблюдаем за вашей смелой борьбой за эти общечеловеческие ценности. Ваша решимость и стойкость вдохновляют многих людей и постоянно напоминают всему международному сообществу о важности солидарности народов и последовательной поддержки тех, кто стремится к своим основным правам. День Воли — это не только день, когда вы вспоминаете свою борьбу за свободу на разных этапах истории и жертвы тех, кто сражался за свободу народа. Это также день размышлений о будущем — о европейском будущем Беларуси, в котором все белорусы будут пользоваться всеми свободами и возможностями, которых они заслуживают», — сказано в поздравлении Науседы.

Президент Литвы подчеркнул, что поддержка его страной демократической Беларуси, ее независимости и суверенитета остается непоколебимой.

«Желаю вам оставаться сильными и едиными перед лицом всех вызовов, с которыми вы сталкиваетесь ежедневно. Продолжайте бороться за свободу своей страны и не позволяйте использовать ваше государство в военной агрессии России против Украины. Пусть этот День Воли станет маяком надежды, освещающим путь к лучшему будущему Беларуси — такому, в котором торжествуют демократия, справедливость и права человека. Пусть этот день приблизит вас к осуществлению стремления к свободной, независимой, процветающей и европейской Беларуси. Жыве Беларусь!» — поздравил Гитанас Науседа.

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