«Язык сломается или что?»35
- 25.03.2026, 15:34
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Россиянам объяснили, как правильно называется наша страна.
Пользователь Threads под ником in.nex обратил внимание на многочисленные посты россиян, которые хотят перебраться в Беларусь.
«Их закономерно «хейтят» в комментариях. Нас триггерит не столько слова, сколько ваше отношение. Когда вы доказываете, что «у нас в новостях Белоруссия говорят» — это пренебрежение. Когда вы утверждаете, что «по-русски правильно Белоруссия» — это пренебрежение. Когда вам говорят, что, пожалуйста называйте нас Беларусь, а вы говорите: «Не буду, вы Белоруссия» — это пренебрежение», - написала она.
Абсолютное большинство из более чем 1400 ответов на пост были со словами поддержки. Сайт Charter97.org приводит самые популярные комментарии:
— Когда в русский язык пришли разные англицизмы — россияне кричат, что язык живой и развивается, когда кофе в их словарях стал среднего рода — все ок, язык живой и развивается и только, блядь, Белоруссия навечно зацементирована, и здесь русский язык почему-то развиваться не хочет.
— Они обычные школьные задиры, которые не переросли это и намеренно называют неправильно, дабы позлить и понасмехаться. Это классическое пассивное доминирование. Когда люди намеренно коверкают имя или статус, они пытаются показать, что ты не стоишь даже того минимума усилий, который нужен для запоминания правильного варианта. Такое поведение — явный признак эмоциональной незрелости. Они используют инструмент из начальной школы, потому что на взрослом уровне им просто нечего сказать.
— Белорусы, сочувствую, что «братушкам» из соссии уже и к вам есть дело.
— Специально провел исследование, залез в белорусскую Конституцию. В ней написано, что государственные языки — белорусский и русский. Я читал вариант на русском. Из этого сделал два вывода. Страна называется Беларусь. Все прилагательные пишутся как «белорусский». Подчеркиваю, это все на русском языке.
— Что сложного называть страну так как ее называют и просят называть сами жители? Язык сломается или что?
— Мы не ваши младшие братья и не ваша губерния. Беларусь — отдельная страна и уже 35 лет как не «Белоруссия».