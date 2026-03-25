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Андрей Войнич: Все зависит от самих белорусов

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  • 25.03.2026, 15:51
  • 1,322
Андрей Войнич: Все зависит от самих белорусов
Андрей Войнич

Наша Воля и Свобода — в наших руках.

Экс-политзаключенный, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Войнич на своей странице в «Фейсбуке» поздравил белорусов с Днем Воли:

Итак, друзья, сегодня самый белорусский праздник из всех, а именно наш любимый День Воли!

Наша Воля, наша Свобода — это прежде всего наше личное, внутреннее белорусское дело, никто, кроме нас самих, не должен нам их возвращать. Ни США, ни ЕС, ни какой-то короткевичский мифический потенциальный «дядя» не придут вместо нас, белорусов, потому что не должны. Максимум — слегка посодействуют, подскажут что-то, подставят плечо.

Сегодня хочу поздравить всех белорусов в принципе. Везде, по всему миру. Всех, кто остаётся белорусами, солидарными, сочувственными, непреклонными и целеустремлёнными, тех, для кого Беларусь превыше всего!

Особенно ребят, которые на сегодняшний день воюют на стороне Украины, уничтожая путлеровскую чуму ради будущей Свободы не только Украины, но и Беларуси. Эту жертвенность нельзя измерить медалями и орденами, их самоотверженность — будущее наших детей в нашей Беларуси!

Всем здоровья и не опускать руки!

Жыве Беларусь!

Слава Украине!

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