Андрей Войнич: Все зависит от самих белорусов

Андрей Войнич: Все зависит от самих белорусов1
- 25.03.2026, 15:51
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Наша Воля и Свобода — в наших руках.
Экс-политзаключенный, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Войнич на своей странице в «Фейсбуке» поздравил белорусов с Днем Воли:
Итак, друзья, сегодня самый белорусский праздник из всех, а именно наш любимый День Воли!
Наша Воля, наша Свобода — это прежде всего наше личное, внутреннее белорусское дело, никто, кроме нас самих, не должен нам их возвращать. Ни США, ни ЕС, ни какой-то короткевичский мифический потенциальный «дядя» не придут вместо нас, белорусов, потому что не должны. Максимум — слегка посодействуют, подскажут что-то, подставят плечо.
Сегодня хочу поздравить всех белорусов в принципе. Везде, по всему миру. Всех, кто остаётся белорусами, солидарными, сочувственными, непреклонными и целеустремлёнными, тех, для кого Беларусь превыше всего!
Особенно ребят, которые на сегодняшний день воюют на стороне Украины, уничтожая путлеровскую чуму ради будущей Свободы не только Украины, но и Беларуси. Эту жертвенность нельзя измерить медалями и орденами, их самоотверженность — будущее наших детей в нашей Беларуси!
Всем здоровья и не опускать руки!
Жыве Беларусь!
Слава Украине!