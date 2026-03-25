Трамп хочет взяться за Никарагуа

Трамп хочет взяться за Никарагуа5
- 25.03.2026, 16:08
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Вашингтон уже ввел пошлины на никарагуанские товары.
Внимание Вашингтона может переключиться на Никарагуа, где усиливается власть авторитарного режима. Об этом говорится в аналитических оценках международных экспертов, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).
Администрация президента США Дональда Трампа уже усилила санкционное давление на Кубу, переживающую экономический и энергетический кризис. Ранее США также задержали диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро, что стало серьезным геополитическим событием в регионе.
На этом фоне аналитики считают, что следующим объектом внимания может стать Никарагуа, где режим Даниэля Ортеги и Росарио Мурильо обвиняется в подавлении оппозиции и демонтаже демократических институтов. По данным Организация Объединенных Наций, в стране практически не осталось независимых структур власти.
Сообщается, что власти Никарагуа преследуют оппонентов не только внутри страны, но и за ее пределами, включая соседнюю Коста-Рика. Кроме того, Манагуа поддерживает внешнеполитические позиции России, в том числе по Украине.
Вашингтон уже начал экономическое давление, введя пошлины на никарагуанские товары. Эксперты предлагают усилить санкции, в частности против золотодобывающей отрасли — ключевого источника дохода страны.
При этом аналитики подчеркивают, что для долгосрочной стабилизации региона необходимы политические реформы в Никарагуа, включая освобождение политзаключенных и проведение свободных выборов.
Ситуация в стране рассматривается как ключевой фактор для будущего всей Центральной Америки, где продолжают сохраняться слабые институты, миграционное давление и нестабильность.