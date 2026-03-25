На Комаровке появилась необычно крупная голубика 4 25.03.2026, 16:15

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Ее привезли из Перу.

Ягоды крупные, значительно больше привычных: отдельные экземпляры по размеру почти как двухрублевая монета.

Продавцы указывают, что голубика привезена из Перу. Цена — около 80 рублей за килограмм, пишет onliner.by.

Рядом активно продают клубнику — в основном импортную, из Греции. Она выглядит аккуратной и яркой, с крупными ягодами. Стоимость держится примерно на уровне 13,5 рубля за килограмм, хотя встречаются варианты и дороже — в зависимости от размера и внешнего вида.

В целом ассортимент на рынке уже явно «весенний»: много свежих ягод, фруктов и овощей. Но цены пока остаются довольно кусачими.

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