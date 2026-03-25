ВСУ уничтожили скопление танков, готовившихся к наступлению на Харьковщину 3 25.03.2026, 16:18

9,926

Молниеносная операция на территории Белгородской области РФ.

Бойцы Национальной гвардии Украины провели уникальную спецоперацию на территории врага. Целью стало уничтожение скопления вражеской техники, которую оккупанты сосредоточили в приграничной зоне для дальнейшего использования в боях на Харьковском направлении.

Несмотря на попытки врага замаскировать свои силы в лесополосах, аэроразведка с помощью собственных беспилотников выявила точные координаты целей. Сразу после верификации информации в район расположения техники вылетели экипажи ударных дронов.

Поражены 6 танков и 2 единицы тяжелой автомобильной техники. Значительная часть техники сгорела дотла.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com