ВСУ уничтожили скопление танков, готовившихся к наступлению на Харьковщину

ВСУ уничтожили скопление танков, готовившихся к наступлению на Харьковщину3
- 25.03.2026, 16:18
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Молниеносная операция на территории Белгородской области РФ.
Бойцы Национальной гвардии Украины провели уникальную спецоперацию на территории врага. Целью стало уничтожение скопления вражеской техники, которую оккупанты сосредоточили в приграничной зоне для дальнейшего использования в боях на Харьковском направлении.
Несмотря на попытки врага замаскировать свои силы в лесополосах, аэроразведка с помощью собственных беспилотников выявила точные координаты целей. Сразу после верификации информации в район расположения техники вылетели экипажи ударных дронов.
Поражены 6 танков и 2 единицы тяжелой автомобильной техники. Значительная часть техники сгорела дотла.