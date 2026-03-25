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ВСУ уничтожили скопление танков, готовившихся к наступлению на Харьковщину

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  • 25.03.2026, 16:18
  • 9,926
ВСУ уничтожили скопление танков, готовившихся к наступлению на Харьковщину

Молниеносная операция на территории Белгородской области РФ.

Бойцы Национальной гвардии Украины провели уникальную спецоперацию на территории врага. Целью стало уничтожение скопления вражеской техники, которую оккупанты сосредоточили в приграничной зоне для дальнейшего использования в боях на Харьковском направлении.

Несмотря на попытки врага замаскировать свои силы в лесополосах, аэроразведка с помощью собственных беспилотников выявила точные координаты целей. Сразу после верификации информации в район расположения техники вылетели экипажи ударных дронов.

Поражены 6 танков и 2 единицы тяжелой автомобильной техники. Значительная часть техники сгорела дотла.

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