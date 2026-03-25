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Николай Лукашенко выполнил просьбу Путина в КНДР

  • 25.03.2026, 16:28
  • 17,714
Николай Лукашенко выполнил просьбу Путина в КНДР
Николай Лукашенко

Кремлевский диктатор просил почтить память солдат, воевавших против ВСУ.

Во время официального визита белорусской делегации в КНДР младший сын Александра Лукашенко Николай, который регулярно сопровождает отца в зарубежных поездках, возложил букет цветов к монументу «Освобождение» в Пхеньяне — по личной просьбе Владимира Путина, сообщает пресс-служба белорусского диктатора.

Как уточняет Telegram-канал, цветы были возложены в знак благодарности Северной Корее за поддержку России в войне против Украины.

Сам Александр Лукашенко прибыл в столицу КНДР с двухдневным визитом по приглашению Ким Чен Ына.

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