Николай Лукашенко выполнил просьбу Путина в КНДР
- 25.03.2026, 16:28
- 17,714
Кремлевский диктатор просил почтить память солдат, воевавших против ВСУ.
Во время официального визита белорусской делегации в КНДР младший сын Александра Лукашенко Николай, который регулярно сопровождает отца в зарубежных поездках, возложил букет цветов к монументу «Освобождение» в Пхеньяне — по личной просьбе Владимира Путина, сообщает пресс-служба белорусского диктатора.
Как уточняет Telegram-канал, цветы были возложены в знак благодарности Северной Корее за поддержку России в войне против Украины.
Сам Александр Лукашенко прибыл в столицу КНДР с двухдневным визитом по приглашению Ким Чен Ына.