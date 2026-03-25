Власть на Кубе может смениться 3 25.03.2026, 16:47

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Эксперты видят двух кандидатов.

На фоне усиливающегося давления со стороны США, включая инициативы администрации президента США Дональда Трампа по смене руководства на Кубе, в экспертном сообществе активизировались обсуждения возможных преемников действующего президента Мигеля Диас-Канеля, пишет Associated Press (перевод — сайт Charter97.org).

Диас-Канель, ставший преемником Рауля Кастро в 2018 году, остается единственным лидером страны вне семьи Кастро с момента революции 1959 года. Однако, по мнению аналитиков, его позиции существенно ослабли на фоне экономических трудностей и падения уровня жизни.

Среди потенциальных кандидатов называют двух родственников Кастро. Один из них — Оскар Перес-Олива Фрага, внучатый племянник Рауля Кастро. Он занимает пост заместителя премьер-министра и ранее возглавлял министерство внешней торговли и инвестиций. Эксперты характеризуют его как технократа с опытом в экономике и международных переговорах.

Другой возможный претендент — Рауль Гильермо Родригес Кастро, внук Рауля Кастро. Он ранее служил его телохранителем и возглавлял службу охраны, аналогичную Секретной службе США. Недавно он привлек внимание, приняв участие в неформальной встрече с госсекретарем США Марко Рубио.

Несмотря на обсуждение смены лидера, эксперты отмечают, что реальная власть на Кубе, по-прежнему, сосредоточена в военных структурах и вокруг Рауля Кастро. Политическая система закрыта, а значительных реформ не проводится.

Официальные представители Кубы заявляют, что политическое устройство страны и руководство не являются предметом переговоров с США. В то же время экономическая ситуация в стране продолжает ухудшаться, усиливая общественное недовольство и неопределенность относительно будущего руководства.

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