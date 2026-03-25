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Белорусы пытаются спасти истощенных оленей

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  • 25.03.2026, 16:54
  • 5,204
Белорусы пытаются спасти истощенных оленей

Их не вывезли из закрытого зооуголка.

Животные до сих пор находятся в бывшем живом уголке в парке имени 1 Мая в Бресте, который работал почти 20 лет, но был закрыт в 2025 году. Несмотря на это, часть животных оттуда так и не вывезли — в том числе двух оленей, пишет tochka.by.

Ранее зоозащитники и волонтеры неоднократно критиковали условия содержания в этом зооуголке: люди жаловались на тесные вольеры, недостаток еды и плохое состояние животных.

Сейчас волонтеры собирают деньги, чтобы выкупить оленей и перевезти их в «Дом Брестского аиста», где им готовы обеспечить надлежащие условия. Однако сделать это бесплатно не получается — прежние попытки договориться с хозяевами животных не дали результата, и даже заинтересованные в них организации отказывались из-за высокой цены, тем более что олени не молодые.

По словам волонтеров, животные выглядят истощенными и запущенными. Чтобы спасти их, нужно около 3850 рублей.

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