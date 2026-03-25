Reuters: Украинцы послали России четкий сигнал 25.03.2026, 16:58

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Ресурсы у Кремля закончатся к концу лета.

За последнюю неделю Россия начала новое весеннее наступление, нацелившись на «пояс крепостей» в Донецкой области. В то же время Украина рассчитывает остановить продвижение российских войск, опираясь на недавние тактические успехи и инновации на поле боя, такие как удары средней дальности, пишет Reuters.

Хотя российские силы превосходят украинские по численности, улучшение тактических действий Украины и развитие ее возможностей по нанесению ударов беспилотниками могут замедлить продвижение Москвы, заявил старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли.

«У России по-прежнему достаточно живой силы, чтобы продолжать наступление в этом году. Насколько далеко они смогут продвинуться – вопрос открытый», - отметил он.

В то же время активизация боевых действий происходит на фоне войны в Иране, которая отвлекла внимание США от посредничества в мирных переговорах и пополнила государственную казну России благодаря скачку цен на нефть. Она также истощает запасы американского зенитного оружия, на которое Украина полагается для защиты своих городов, энергетической инфраструктуры и военных объектов.

Битва на несколько фронтов

Как отметил Евгений Ласийчук, командующий 7-м Корпусом быстрого реагирования Украины, любое наступление на "пояс крепостей", скорее всего, будет сочетать атаки вокруг Покровска с осадой близлежащих Константиновки и Славянска, чтобы «пошатнуть» несколько направлений.

«Они попытаются прорвать наши боевые построения, разорвать их там, где есть слабое место, а затем использовать это», – сказал он.

Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба России, заявил на прошлой неделе, что наступление Москвы «ведётся во всех направлениях» и направлено на города Славянск, Краматорск и Константиновка.

Эмиль Кастехельми из Black Bird Group, финской аналитической группы по вопросам безопасности и разведки, заявил, что в ходе атак на севере Донецкой области было задействовано значительное количество бронетехники. Это свидетельствует о том, что Россия стремится прорвать линию фронта и ускорить темпы продвижения, добавил он.

«В целом, это не увенчалось успехом», – сказал Кастехельми, добавив, что доминирование беспилотников на поле боя нейтрализовало продвижение бронетехники.

Продвижение украинских войск на поле боя в прошлом месяце, которое, по заявлению правительства, составило около 400 кв. км, было скромным, но послало четкий сигнал России

Роб Ли отметил, что контратаки Украины в основном осуществлялись закаленными в боях подразделениями, которые благодаря использованию дронов во время наступлений могут использовать пробелы в обороне российских войск.

Тем временем украинская разведка вместе с Силами беспилотных систем активизировали удары на большие расстояния по стратегическим российским целям, таким как нефтехранилища и нефтеперерабатывающие заводы, а также объекты по производству оружия и ракет.

Украина также расширяет свои возможности по нанесению ударов с помощью беспилотников на средние расстояния, поражая личный состав и, что особенно важно, логистику на расстоянии 50 км и более.

«Неважно, склад боеприпасов или продовольственный склад – и то, и другое является критически важной целью, – сказал Ласийчук. - Солдат не будет воевать без еды».

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отмечает, что имеющихся ресурсов россиянам хватит для активных действий лишь до конца летнего сезона.

А тем временем при этом в Кремле уже заблаговременно готовят россиян к незначительным результатам наступления, медленному продвижению и огромным жертвам.

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