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Британский ветеран протащил Land Rover на дистанцию 100 километров

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  • 25.03.2026, 17:04
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Британский ветеран протащил Land Rover на дистанцию 100 километров

Это новый мировой рекорд.

Бывший военнослужащий британской армии Даррен Харди установил мировой рекорд, преодолев 100 километров, буксируя на себе 1,5-тонный внедорожник Land Rover. Испытание заняло пять дней и проходило на взлетно-посадочной полосе аэропорта Блэкбуш в графстве Хэмпшир, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

40-летний экс-сапер прошел путь во вторник, опередив намеченный график почти на два часа. По его словам, самым тяжелым оказался третий день, однако на финише помогли адреналин и осознание цели.

Харди признался, что испытание далось крайне тяжело, его ноги «стали как камень», икры сильно опухли, а стопы потрескались. Он спал всего по несколько часов в сутки и поддерживал силы с помощью протеиновых добавок и электролитов, сжигая около 50 тысяч калорий.

Рекорд был установлен ради благотворительности — сбора средств на борьбу с редким неизлечимым заболеванием мозга H-ABC. Поводом стала история девушки Агги Кэнди-Уотерс, которая после диагноза утратила способность ходить и говорить. В мире известно лишь около 100 случаев этой болезни.

Ранее Харди уже собрал более 120 тысяч фунтов стерлингов (около 155 000 долларов США) благодаря экстремальным забегам и рассчитывает привлечь еще 100 тысяч. Несмотря на физические страдания, он отметил, что принял испытание как личный вызов и способ помочь другим.

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